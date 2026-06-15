ЧМ-2026. Швеция разгромила Тунис (5:1)

Сборная Швеции победила Тунис со счетом 5:1 в матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2026.
Игра прошла в мексиканском городе Гуадалупе, близ Монтеррея.
Счет открыли скандинавы усилиями Ясина Аяри на 7-й минуте. На 30-й Александер Исак упрочил преимущество Швеции. Тунис до перерыва сократил отставание в счете благодаря голу Омара Рекика на 43-й минуте.
Во втором тайме скандинавы довели победу до разгромной. На 59-й минуте отличился Виктор Дьекереш, а на 84-й Маттиас Сванберг. Еще один гол забил на 90+6-й Аяри, оформивший дубль.
Швеция лидирует в группе F с 3 очками, у Нидерландов и Японии на счету по 1 баллу, у Туниса – 0.
Чемпионат мира. Группа F. 1 тур
Швеция - Тунис - 5:1 (2:1)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - Я. Аяри, 7; 2:0 - А. Исак, 30; 2:1 - О. Рекик, 43; 3:1 - В. Дьекереш, 59; 4:1 - М. Сванберг, 84; 5:1 - Я. Аяри, 90+6.
Источник: «Бомбардир»