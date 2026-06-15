ЧМ-2026. Швеция разгромила Тунис (5:1)

Сборная Швеции победила Тунис со счетом 5:1 в матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2026.

Игра прошла в мексиканском городе Гуадалупе, близ Монтеррея.

Счет открыли скандинавы усилиями Ясина Аяри на 7-й минуте. На 30-й Александер Исак упрочил преимущество Швеции. Тунис до перерыва сократил отставание в счете благодаря голу Омара Рекика на 43-й минуте.

Во втором тайме скандинавы довели победу до разгромной. На 59-й минуте отличился Виктор Дьекереш, а на 84-й Маттиас Сванберг. Еще один гол забил на 90+6-й Аяри, оформивший дубль.

Швеция лидирует в группе F с 3 очками, у Нидерландов и Японии на счету по 1 баллу, у Туниса – 0.