В «Оренбурге» объяснили, почему не купили игрока «Зенита»

Президент «Оренбурга» Кирилл Волженкин объяснил возвращение полузащитника Ду Кейроса в «Зенит» по окончании срока аренды.
«В договоре соответствующей опции не было, но мы прекрасно понимаем, что на данный момент позволить себе выкуп игрока такого уровня мы не можем. Сейчас Эдуардо вернулся в «Зенит», будет определяться с будущим. Но наши двери для него открыты, он знает об этом», – сказал Волженкин.
- В минувшем сезоне 26-летний бразилец провел за «Оренбург» 29 матчей, забил 2 гола, сделал 4 ассиста.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,5 миллиона евро.
- Срок контракта Ду Кейроса с «Зенитом» рассчитан до середины 2028 года.
Источник: «Чемпионат»