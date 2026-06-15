В «Оренбурге» объяснили, почему не купили игрока «Зенита»

Президент «Оренбурга» Кирилл Волженкин объяснил возвращение полузащитника Ду Кейроса в «Зенит» по окончании срока аренды.

«В договоре соответствующей опции не было, но мы прекрасно понимаем, что на данный момент позволить себе выкуп игрока такого уровня мы не можем. Сейчас Эдуардо вернулся в «Зенит», будет определяться с будущим. Но наши двери для него открыты, он знает об этом», – сказал Волженкин.