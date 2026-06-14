«Балтика» покупает защитника «Оренбурга»

Защитник «Оренбурга» Фахд Муфи перейдeт в «Балтику».

В понедельник, 15 июня, 30-летний футболист пройдeт медосмотр и подпишет с калининградским клубом контракт на два года. Сумма трансфера составит 500 тысяч евро.