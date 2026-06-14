«Балтика» покупает защитника «Оренбурга»

Защитник «Оренбурга» Фахд Муфи перейдeт в «Балтику».
В понедельник, 15 июня, 30-летний футболист пройдeт медосмотр и подпишет с калининградским клубом контракт на два года. Сумма трансфера составит 500 тысяч евро.
- Муфи перешeл в «Оренбург» из марокканского «Уидада» перед стартом сезона-2025/26.
- В минувшем розыгрыше РПЛ защитник провeл 24 матча, забил один гол и отдал одну результативную передачу.
- Действующее трудовое соглашение Муфи с «Оренбургом» рассчитано до лета 2027 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 900 тысяч евро.
Источник: «Чемпионат»