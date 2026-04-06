В махачкалинском «Динамо» отреагировали на сквернословие Евсеева

Генеральный директор «Динамо Мх» Шамиль Газизов не стал критиковать главного тренера команды Вадима Евсеева.

Тренер произнес 12 ругательств за 37 секунд.

Это произошло после ничьей с «Балтикой» (2:2) в 23-м туре РПЛ.

«Мы, конечно, за чистоту речи. Но считаем, что бывают эмоции, когда тяжело себя сдерживать. Не стоит жeстко делать акцент на этом – лучше говорить о футболе. Если мы эту тему будем раскачивать, это пойдeт дальше и люди разделятся.

Но никто, конечно, не скажет, что мат – это хорошо. Мы главного тренера всегда будем только поддерживать. Если нет эмоций, это неинтересно – этим футбол и прекрасен.

Вадим Валентинович всегда был неординарным игроком, тренером и человеком – мы его принимаем таким, какой он есть», – сказал Газизов.