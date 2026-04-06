Булыкин – о судействе в дерби «Спартак» – «Локомотив»: «Это напрягает»

Экс-нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о работе судейской бригады во главе с Иналом Танашевым в матче 23-го тура против «Спартака».
- Красно-белые выиграли дома со счетом 2:1.
- Они отыгрались благодаря пенальти.
- На 73-й минуте рефери удалил игрока «Локо».
«Красная карточка Морозова очень сильно повлияла на результат, хотя игра в равных составах была очень хорошей и интересной по движению, старанию.
Моменты были неоднозначными, когда отмахивались в штрафной по лицу. Интересно послушать мнения судей. А так, по ажиотажу матч был крутым.
Нет однозначной трактовки эпизодов, что самое обидное, и судья может трактовать по-своему. Это напрягает.
Хочется, чтобы судейские решения нам сразу же объясняли, а мы не кипели целую неделю в ожидании решения. Хотелось бы просто правильных объяснений», – заявил Булыкин.
Источник: «Советский спорт»