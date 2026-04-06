«Подлец»: Гурцкая прошелся по директору «Спартака» Кахигао

Футбольный агент Тимур Гурцкая обратил внимание на противоречия в интервью спортивного директора «Спартака» Франсиса Кахигао.

– Меня возмутило, что уже второй гость приходит к Нобелю и не отвечает на вопросы, которые ему задает интервьюер [до Кахигао интервью давал Валерий Карпин].

Кахигао пришел высказать свою позицию, какой он *** [великолепный]. Он пришел говорить, что он великий, в клубе было все говно. Что он пришел в «Спартак», который ни во что не верил и ничего не умеет, что он пришел снести Станковича. Но по факту это все вранье. Он приходит снести тренера, которого через полгода продлевает.

Человек выкинул 40 миллионов [евро] на ветер, не стал чемпионом, не выиграл Кубок. Самое страшное, он себя добивает тем, что говорит: «Я пришел в клуб и видел, что надо этого тренера убрать». Через полгода он его продлевает.

Если он пришел в клуб, чтобы уволить, а в лицо называл другом и братом, значит, он просто подонок. Как может быть спортивный директор, который приходит в клуб и не отдает все свои силы, чтобы работать с главным тренером?

Станкович – взрывной парень, он бы просто побил Кахигао, дал леща за такие слова. Но ему не до этого. Я считаю, что масштаб Станковича несопоставим с масштабом Кахигао, и Деяну вообще плевать на существование этого человека.

Это просто показывает, что Франсис – подлец. Он же был сторонником того, чтобы продлить Станковича, и говорил, что они одно целое.

– Вы уверены в этом?

– Конечно, нет. Как я могу быть уверен?

– Действительно ли Кахигао хотел продлить Станковича? Или на самом деле он хотел его уволить, но не мог, потому что сверху выразили желание продлить?

– Может быть, у Кахигао не было достаточного авторитета для того, чтобы его мнение учитывалось. С чего тогда сейчас оно появилось? После двух-трех побед?

Даже вчерашний поступок – пижонский. После победного матча он вышел с заявлением: «Люди, помогите нам, не убивайте нас, судьи». Это же чистое *** [свинство].