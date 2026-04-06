Барко ответил на вопрос о продлении контракта со «Спартаком»

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко отреагировал на информацию, что он близок к продлению соглашения с клубом.

Сообщалось, что стороны договорились о продлении контракта на четыре года с повышением зарплаты до 3+ миллионов евро за сезон.

– Есть ли новости по контракту?

– Я очень счастлив в «Спартаке». Думаю сейчас об игре. Рад, что мы победили и получилась такая хорошая игра [против «Локомотива»].