Барко ответил на вопрос о продлении контракта со «Спартаком»

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко отреагировал на информацию, что он близок к продлению соглашения с клубом.
Сообщалось, что стороны договорились о продлении контракта на четыре года с повышением зарплаты до 3+ миллионов евро за сезон.
– Есть ли новости по контракту?
– Я очень счастлив в «Спартаке». Думаю сейчас об игре. Рад, что мы победили и получилась такая хорошая игра [против «Локомотива»].
- В 2024 году «Спартак» купил Барко у «Ривер Плейта» за 14 млн евро.
- В этом сезоне хавбек забил 6 голов и сделал 7 ассистов в 28 матчах.
- Его действующий контракт с красно-белыми истекает летом 2027-го.
Источник: «РБ Спорт»