Сын легенды «Спартака» соврал об онкологии у отца

Спартаковский ветеран Юрий Гаврилов опроверг информацию, что он болен раком.

Ранее об этом сообщил сын легенды красно-белых Василий Гаврилов.

– Я хожу принимаю процедуры, которые мне назначают. Самочувствие более-менее нормальное. Сам не знаю, какой диагноз у меня.

Мне поставили стент, делали операцию на сердце. Если бы у меня был рак, то, наверное, мне врачи бы сказали. А пока, к счастью, этого нет.

– Есть ли прогнозы по выписке?

– Я же не знаю, сколько сеансов процедур надо будет сделать. Врачи все держат под контролем.

– Домой уже хочется?

– Я уже устал от больниц, честно говоря. У меня за последнее время столько всего было: и инсульт, и ковид, и сердечная недостаточность. Как раз из-за этого мне поставили стенты, чтобы расширить коронарные сосуды.