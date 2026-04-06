Сын легенды «Спартака» соврал об онкологии у отца

Спартаковский ветеран Юрий Гаврилов опроверг информацию, что он болен раком.
Ранее об этом сообщил сын легенды красно-белых Василий Гаврилов.
– Я хожу принимаю процедуры, которые мне назначают. Самочувствие более-менее нормальное. Сам не знаю, какой диагноз у меня.
Мне поставили стент, делали операцию на сердце. Если бы у меня был рак, то, наверное, мне врачи бы сказали. А пока, к счастью, этого нет.
– Есть ли прогнозы по выписке?
– Я же не знаю, сколько сеансов процедур надо будет сделать. Врачи все держат под контролем.
– Домой уже хочется?
– Я уже устал от больниц, честно говоря. У меня за последнее время столько всего было: и инсульт, и ковид, и сердечная недостаточность. Как раз из-за этого мне поставили стенты, чтобы расширить коронарные сосуды.
- В мае экс-полузащитнику исполнится 73 года.
- Он выступал за «Спартак» с 1977 по 1985 год и дважды становился чемпионом СССР.
- Гаврилов занимает 5-е место в списке лучших бомбардиров в истории клуба (115 голов).