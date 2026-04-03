У легенды «Спартака» нашли рак

Василий Гаврилов сообщил, что его отец, экс-полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов, проходит лечение от рака.

«Юрий Васильевич лечится сейчас от рака, у него нашли опухоль. Сейчас проходит планово процедуры. Он чувствует себя бодрячком. «Спартак» на связи с нами, тоже помогает – и медицинскими препаратами, и другими моментами», – сказал Василий Гаврилов.