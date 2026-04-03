У легенды «Спартака» нашли рак

Василий Гаврилов сообщил, что его отец, экс-полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов, проходит лечение от рака.
«Юрий Васильевич лечится сейчас от рака, у него нашли опухоль. Сейчас проходит планово процедуры. Он чувствует себя бодрячком. «Спартак» на связи с нами, тоже помогает – и медицинскими препаратами, и другими моментами», – сказал Василий Гаврилов.
- Ранее 72-летний Юрий Гаврилов перенес операцию на сердце.
- Гаврилов больше всего известен по выступлениям за «Спартак», с которым выиграл чемпионат СССР. Также он побеждал в чемпионате СССР с «Динамо», выступал за «Локомотив», стал бронзовым призером Олимпийских игр-1980.
Источник: ТАСС