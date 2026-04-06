В ЦСКА объяснили странное логистическое решение

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо назвал причину возвращения команды в Москву между двумя матчами в Самаре.

В субботу армейцы победили «Акрон» (2:1) в 23-м туре РПЛ.

Во вторник они сыграют с «Крыльями Советов» во втором полуфинальном раунде Пути регионов FONBET Кубка России.

Место проведения обоих матчей – самарский стадион «Солидарность Арена».

«В субботу был ранний матч. Соответственно, ранним вечером команда была уже в Москве, где игроки могли провести спокойный вечер с семьями и переночевать дома.

В воскресенье команда полноценно тренировалась и вечером – снова с семьeй дома. В понедельник – утренняя тренировка, и [около 17 часов] мы уже прилетели.

Если бы остались в Самаре на два дня, то у нас бы не было возможности тренироваться на натуральном поле, есть только искусственное.

Обсуждались оба варианта, но короткий перелeт и нежелание тренироваться на искусственном поле стали определяющими факторами.

Команда тоже попросила долететь спокойно за один час и пожить нормальной жизнью полтора дня», – сказал Брейдо.