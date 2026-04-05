ЦСКА принял странное логистическое решение

ЦСКА в 23-м туре чемпионата России по футболу победил в Самаре «Акрон» (2:1).
Следующий матч ЦСКА тоже проведет в Самаре – 7 апреля против «Крыльев Советов». Однако москвичи решили не оставаться в городе на Волге, а вернуться в Москву. Следующий рейс в Самару назначен на завтра, 6 апреля.
Почему ЦСКА решил не оставаться в Самаре, пока неизвестно.
- Встреча с «Крыльями Советов» пройдет в Пути регионов. Проигравший закончит трофейную дорогу.
- ЦСКА защищает титул в Кубке России. В прошлом сезоне красно-синие под руководством Марко Николича обыграли в серии пенальти суперфинала «Ростов».
- Суперфинал этого сезона также пройдет в «Лужниках».
Источник: телеграм-канал Анны Галлай