Экс-тренер «Ростова» и «Ахмата»: «По справедливости надо отстранять США, Израиль и Англию»

Бывший главный тренер «Ростова», «Факела», «Ахмата» и сборной Беларуси Анатолий Байдачный озвучил свою позицию о санкциях в футболе.

«От турниров надо отстранять многих, но никто их не отстранит, потому что нет справедливости. По справедливости надо отстранять США, Израиль и Англию тоже за их мерзкие делишки.

Что касается ситуации с Венесуэлой, то она никак не повлияет на возвращение России на международную арену. Повлиять может только победа России», – сказал Байдачный.