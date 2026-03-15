  • Экс-тренер «Спартака» назвал специалиста, который сделает клуб чемпионом

Экс-тренер «Спартака» назвал специалиста, который сделает клуб чемпионом

15 марта, 17:52
35

Бывший главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов высказался о Станиславе Черчесове.

Он считает главного тренера «Ахмата» подходящим кандидатом на аналогичную должность у красно-белых.

«Когда зимой ещe у «Спартака» не было тренера и обсуждали кандидатов, я сказал: «Зачем кого-то привозить, когда есть Станислав Черчесов?»

Говорят: «Нам нужен спартаковец». Подходит под этот критерий. Потом говорят: «Нам нужен строгий и серьeзный тренер». Черчесов подходит. Затем: «Нужен тренер, который чего-то добивался». Черчесов выигрывал чемпионат Польши и Венгрии, с тем же «Спартаком» занимали второе место в чемпионате.

Это один из самых серьeзных кандидатов на сегодняшний день, который смог бы дать результат. «Спартак» хочет стать чемпионом, и это сошлось бы со Станиславом Саламовичем, потому что он тоже хочет стать чемпионом России. Их амбиции вместе сошлись бы, и они пришли к победе», – сказал Чернышов.

  • 5 января главным тренером «Спартака» стал Хуан Карлос Карседо.
  • Черчесов возглавлял красно-белых в 2007–2008 годах.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Ахмат Спартак Черчесов Станислав Чернышов Андрей
Комментарии (35)
Garrincha58
1773588605
Пусть подождут Дзюба закончит играть сдаст на тренерскую лицензию и тогда может Спартак выиграет чемпионат
Ответить
Сергей-Куприянов-vkontakt
1773588831
Так говорят про каждого претендента на тренерское кресло Спартака.А воз и ныне там.Черчесов не всемогущ,тем более одно дело сброд аульный расставлять на поле и другое дело управлять игроками стоимостью десятки миллионов.Управляющий ларьком не обязательно будет успешным в управлении крупного бизнеса
Ответить
Свинолёт
1773590309
Пора уже менять Карседо.))))
Ответить
АК 68
1773590331
На данный момент он средний тренер средней команды и ничего выдающегося не показывает, Станкович тоже как тренер был трижды чемпионом Сербии и чемпионом Венгрии и что?
Ответить
Император 1
1773590698
Мостовой только
Ответить
русдан
1773593803
Бердыев только
Ответить
СильныйМозг
1773595316
А по моему самая серьезная кандидатура, это Фсе тренеры, за последние 26 лет+Мостовой.
Ответить
Чилим.
1773597723
А если Спартаку играть вообще без тренера? Хуже похоже не будет.
Ответить
Гавроша Восьмой
1773598584
Дяяя, главное не нассать в тарелку!!!
Ответить
Александр.Т.
1773601098
Да все чушь , игроки нужны норм а не тренер
Ответить
