Экс-тренер «Спартака» назвал специалиста, который сделает клуб чемпионом

Бывший главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов высказался о Станиславе Черчесове.

Он считает главного тренера «Ахмата» подходящим кандидатом на аналогичную должность у красно-белых.

«Когда зимой ещe у «Спартака» не было тренера и обсуждали кандидатов, я сказал: «Зачем кого-то привозить, когда есть Станислав Черчесов?»

Говорят: «Нам нужен спартаковец». Подходит под этот критерий. Потом говорят: «Нам нужен строгий и серьeзный тренер». Черчесов подходит. Затем: «Нужен тренер, который чего-то добивался». Черчесов выигрывал чемпионат Польши и Венгрии, с тем же «Спартаком» занимали второе место в чемпионате.

Это один из самых серьeзных кандидатов на сегодняшний день, который смог бы дать результат. «Спартак» хочет стать чемпионом, и это сошлось бы со Станиславом Саламовичем, потому что он тоже хочет стать чемпионом России. Их амбиции вместе сошлись бы, и они пришли к победе», – сказал Чернышов.