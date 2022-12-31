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Андрей Чернышов
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Андрей Чернышов
Тренер
Имя
Андрей
Отчество
Алексеевич
Фамилия
Чернышов
Гражданство
Россия
Дата рождения
7 января 1968
Статистика
Новости
Статьи
Посты
Статистика по турнирам
Россия. Первый дивизион 2008
Команда
Игр
Побед
Поражений
Ничьих
Динамо Бр
2
0
2
0
Матчи в этом турнире
Дата
Матч
28.05.2008
Динамо Бр
1 : 3
Звезда
15.05.2008
Ростов
3 : 0
Динамо Бр
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Чернышов назвал условие для вызова Дзюбы в сборную России
10
07:33
Чернышов назвал Fan ID национальной катастрофой
1
19 февраля
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3
10 февраля
17:00
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16:37
«Такие защитники даже у нас в Медиалиге не смогли бы играть». Чернышов – о покере Роналду
1
19 января
17:50
«Он по жизни такой человек». Чернышов жестко раскритиковал Юрана
4
17 января
15:46
Чернышов: «Многие игроки запуганы. Им говорят, что в Россию не надо ехать»
1
14:39
«Псевдожурналист, пропивший мозги». Чернышов призвал «раздавить» Шмурнова за критику Овечкина
8
31 декабря 2022
18:57
Экс-тренер «Спартака» Чернышов сменил индийский клуб на сербский
18 декабря 2022
13:07
Чернышов охарактеризовал своего приятеля Далича
4 декабря 2022
01:03
Чернышов: «Весь мир хотел бы увидеть в финале ЧМ-2022 Месси против Роналду»
6
30 ноября 2022
20:45
Чернышов объяснил поражение Франции от Туниса
2
2 ноября 2022
21:46
Чернышов выиграл очередной трофей в Индии
24 августа 2022
18:53
Чернышов: «Спартак» сравним с «Реалом» и «Баварией» по значимости для страны»
6
9 апреля 2022
00:27
Фото
«Потрясающий тактик». Чернышов – лучший тренер марта в индийской лиге
27 января 2022
12:31
Чернышов: «Мне рано было идти в «Спартак». Но когда молодой, то кажется, что все умеешь и знаешь»
1
10:52
Чернышов: «Приход Мутко в РФС закрыл передо мной многие двери»
4
19 ноября 2021
19:35
Экс-тренер «Спартака» Чернышов выиграл трофей в Индии
8
22 мая 2021
14:51
Фото
Экс-тренер «Спартака» Чернышов возглавил команду из Индии
3
28 апреля 2020
23:35
Чернышов: «Федун не нашел своего Галлиани, которому можно было бы довериться. Если бы был такой менеджер, клуб чаще бы брал призы»
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20 декабря 2019
15:53
Чернышов: «Если Слуцкий сам ушел из «Витесса» – это ошибка. Надо было бороться»
3
25 декабря 2018
13:55
Чернышов – о скандале с бромантаном в «Спартаке»: «Предлагал провести расследование. Но виноватым назначили меня, и все с этим согласились»
13
24 августа 2018
17:12
Чернышов: «Ташаев должен выходить и играть с «Динамо». Ничего страшного в его переходе в «Спартак» нет»
10
18 апреля 2018
13:57
Чернышов: «Тосно» даст бой «Спартаку» в Кубке России. Будет дополнительное время»
6
30 мая 2017
11:29
Чернышов покинул «Спартак» из Суботицы
4
23 декабря 2016
10:16
Чернышов готов возглавить «Црвену Звезду»
1
23 ноября 2016
10:57
Чернышов: «В Казахстане барана резали перед началом сезона на удачу, а затем – съели»
4
14 мая 2016
06:29
Чернышов: «Сравнить российский и сербский футбол не так просто»
16 января 2016
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Как поработать в 10 странах, но стать лишним в России. Рассказывает Андрей Чернышов – тренер с приключениями в Индии, Кувейте и другой экзотике
От религиозной полиции в Саудовской Аравии до пенсии в Германии.
29.04.2017 15:00
«Зачем троих удалять, когда можно в начале пенальти нарисовать». О чем писали в твиттер на этой неделе
Вилков и странный пенальти, Навальный и «Зенит-Арена», Моуринью и Чернышов − в нашей традиционной рубрике.
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Выиграл Кубок – покинул клуб. Как увольняли тренеров в «Спартаке»
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25.10.2016 10:50
Сухой Митрюшкин и результативный Миранчук. Как русские выступают в Европе
Сердеров забил важный гол за «Славию». Лысцов вышел на поле после долгого перерыва, а Комличенко рискует потерять место в основе «Слована». Блог «Русские и тут» – о наших легионерах.
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23.03.2016 16:30
Черчесов рвется к «золоту». Нойштедтер ждет паспорт РФ. Как русские играют в Европе
Митрюшкин впервые попал в заявку «Сьона». «Кайрат» Бородюка не может заработать три очка. Козлов феерит в Латвии. Александр Плеханов рассказывает, как русские игроки покоряют Европу.
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