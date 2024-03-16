Чернышов призвал наказать работников «Спартака», взявших Промеса в ОАЭ

Бывший тренер «Спартака» Андрей Чернышов прокомментировал арест Квинси Промеса в ОАЭ.

«Конечно, потеря Промеса станет ударом для «Спартака». Квинси является одним из лидеров команды и его заменить будет тяжело. Теперь нужно ждать развития событий и если будет понятно, что Промеса экстрадируют в Нидерланды, то нужно будет летом искать ему замену. Ситуация складывается в сторону того, что Промес больше не будет играть за «Спартак», поэтому лучше уже сейчас начинать думать о том, кто его заменит. Скаутам клуба уже пора начинать работу над поиском игрока на позицию Квинси.

Почему его взяли на сборы? Наверное, подумали, что ничего не случится, и понадеялись на русский авось. Люди, которые работают в таком большом клубе, должны были просчитать все риски и предвидеть эту ситуацию. Нужно разбираться в этой истории и не делать вид, что ничего страшного не случилось. Это серьезное упущение и большая ошибка, что взяли игрока в страну, откуда его могут экстрадировать.

Потеря такого футболиста – огромный удар для команды. Те, кто сейчас у власти в клубе, должны начать внутреннее расследование и найти виноватых. Кто-то ведь принял окончательное решение об отправке Промеса на сбор в ОАЭ, верно? На основании чего было принято такое решение? Такие сотрудники не должны занимать подобные посты в клубе. Обязательно нужно найти виноватых», – сказал Чернышов.