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    • Чернышов призвал наказать работников «Спартака», взявших Промеса в ОАЭ

    Чернышов призвал наказать работников «Спартака», взявших Промеса в ОАЭ

    Бывший тренер «Спартака» Андрей Чернышов прокомментировал арест Квинси Промеса в ОАЭ.

    «Конечно, потеря Промеса станет ударом для «Спартака». Квинси является одним из лидеров команды и его заменить будет тяжело. Теперь нужно ждать развития событий и если будет понятно, что Промеса экстрадируют в Нидерланды, то нужно будет летом искать ему замену. Ситуация складывается в сторону того, что Промес больше не будет играть за «Спартак», поэтому лучше уже сейчас начинать думать о том, кто его заменит. Скаутам клуба уже пора начинать работу над поиском игрока на позицию Квинси.

    Почему его взяли на сборы? Наверное, подумали, что ничего не случится, и понадеялись на русский авось. Люди, которые работают в таком большом клубе, должны были просчитать все риски и предвидеть эту ситуацию. Нужно разбираться в этой истории и не делать вид, что ничего страшного не случилось. Это серьезное упущение и большая ошибка, что взяли игрока в страну, откуда его могут экстрадировать.

    Потеря такого футболиста – огромный удар для команды. Те, кто сейчас у власти в клубе, должны начать внутреннее расследование и найти виноватых. Кто-то ведь принял окончательное решение об отправке Промеса на сбор в ОАЭ, верно? На основании чего было принято такое решение? Такие сотрудники не должны занимать подобные посты в клубе. Обязательно нужно найти виноватых», – сказал Чернышов.

    • 13 марта стало известно, что Промес был арестован в ОАЭ после запроса прокуратуры Нидерландов.
    • В Нидерландах спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.
    • 29 февраля футболиста задержали в Дубае из-за побега с места ДТП.
    • Из-за этого Промес пропустил уже 3 матча «Спартака».
    • Впереди в РПЛ 2-недельная пауза.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    16.03.2024 22:51
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    Комментарии (6)
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    qwertyйцукен
    1710619431
    Те, кто сейчас у власти в клубе, должны начать внутреннее расследование и найти виноватых.===== Два вечных вопроса в России.. "Кто виноват?" и "Что делать?" Гы гы
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    Semenycch
    1710621345
    Парнокопытные давно уже честь и совесть потеряли! В их клубе играет уголовный преступник и не просто преступник, а рецидивист и оптовый продавец наркотиков! И это стадо заботится не о имидже и чести клуба, какая там честь, все давно уже просрали, а о поиске виновных в аресте рецидивиста! Браво, Вы можете гордиться собой и принадлежностью к этому клубу по полной!
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    Cleaner
    1710622068
    Во всем виноватым назначат вахтера из Тарасовки!...)))
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1710622552
    Наказать работников и расформировать антинародных за пособничество преступнику. Гыгыгы
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