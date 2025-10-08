Чернышов ответил, готов ли Мостовой возглавить «Спартак»

Экс-тренер «Спартака» Андрей Чернышов порассуждал о возможных преемниках Деяна Станковича в московской команде.

«Что касается Луиса Гарсии в «Спартаке», ведущий российский клуб, который каждый год борется за высокие задачи и подписывает сильных футболистов, приглашает специалиста, тренировавшего средние испанские команды. Как это вообще возможно?

К нам приезжали работать Адвокат, Хиддинк, Спаллетти и Виллаш-Боаш, то есть тренеры, выигрывавшие титулы в Европе и известные в мировом футболе.

А сейчас мы опять приглашаем кого-то непонятного. У нас уже были тренеры, которые скакали по бровкам, прыгали и бегали. Что они дают российскому футболу и конкретному клубу?

Мы выпускаем каждый год большое количество тренеров, которые прошли хороший футбольный и игровой путь. Но, выпуская наших тренеров, мы вообще на них не ориентируемся и не смотрим.

Я считаю, что Александр Мостовой – величина и фигура, которая могла бы возглавить такой серьeзный клуб, как «Спартак». Дело не только в главном тренере, но и в его помощниках.

Самое главное – собрать хороший и сильный тренерский штаб. Есть много примеров, когда в Европе доверяли тренерам без опыта, но у них большая харизма, и они давали результат.

Я бы пошeл по пути назначения нашего легендарного игрока в прошлом на пост тренера «Спартака», – сказал Чернышов.