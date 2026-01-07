Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Смородская раскритиковала «Спартак»: «Это очень стремная политика клуба»

Смородская раскритиковала «Спартак»: «Это очень стремная политика клуба»

7 января, 18:04
2

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская осудила намерение «Спартака» отпустить бесплатно Тео Бонгонда.

  • За вингера заплатили 7,5 млн евро в 2023 году.
  • В этом сезоне он поучаствовал в 5 матчах, проведя на поле 91 минуту без голевых действий.
  • У Бонгонда контракт до 30 июня 2026-го с опцией продления.

«Это очень стремная и неправильная политика клуба. Нельзя отпускать игроков, за которых были заплачены серьезные деньги. Это просто нонсенс.

Тем более у Бонгонда было достаточно времени до конца контракта, можно было попытаться его продать хоть за какие-то деньги», – сказала Смородская.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Бонгонда Тео Смородская Ольга
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
vick-north-west
1767800764
Ты смотри, какие слова Оля знает! Стрёмно! А откат что такое, она слышала?
Ответить
Император Бомжей
1767801424
Ольга, стремная политика была у тебя в Локо, такая, что клуб чуть раком не встал)) Ты вообще должна исчезнуть из российского футбола и перестать давать интервью!)))
Ответить
