Смородская раскритиковала «Спартак»: «Это очень стремная политика клуба»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская осудила намерение «Спартака» отпустить бесплатно Тео Бонгонда.

За вингера заплатили 7,5 млн евро в 2023 году.

В этом сезоне он поучаствовал в 5 матчах, проведя на поле 91 минуту без голевых действий.

У Бонгонда контракт до 30 июня 2026-го с опцией продления.

«Это очень стремная и неправильная политика клуба. Нельзя отпускать игроков, за которых были заплачены серьезные деньги. Это просто нонсенс.

Тем более у Бонгонда было достаточно времени до конца контракта, можно было попытаться его продать хоть за какие-то деньги», – сказала Смородская.