Яковлев ответил, за счет чего Карседо может привести «Спартак» к чемпионству

Экс-спартаковец Павел Яковлев высказался о перспективах нового главного тренера московской команды Хуана Карлоса Карседо.

Испанца назначили 5 января. С ним заключили контракт до лета 2028 года.

Ранее Карседо возглавлял «Пафос», который под его руководством выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Кипра, а также вышел в общий этап Лиги чемпионов.

Московская команда ушла на зимнюю паузу на 6-м месте в РПЛ с 11-очковым отставанием от лидера.

«Карседо – очень требовательный тренер. Это то, что нужно, чтобы бороться за самые высокие места, за чемпионство.

«Спартак» – это одна из тех команд РПЛ, которая всегда должна бороться за первые места. Этого требуют и болельщики, и руководство. И финансовые возможности у клуба есть.

А у Карседо есть необходимый опыт, чтобы привести команду к трофею – его «Пафос» выигрывал чемпионство и в ЛЧ неплохо пошумел.

Так что у «Спартака» есть все, чтобы в следующем сезоне быть претендентом на чемпионство – и опытный тренер, и отличный состав», – заявил Яковлев.