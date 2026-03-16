Топ-10 самых подорожавших футболистов Примеры по версии Transfermarkt

Transfermarkt обновил рыночную стоимость игроков, выступающих в чемпионате Испании.
Топ-10 самых подорожавших футболистов Примеры выглядит так:
- Фермин Лопес («Барселона») – 100 миллионов евро (+ 30 млн);
- Марк Берналь («Барселона») – 30 миллионов евро (+ 20 млн);
- Пап Гуйе («Вильярреал») – 40 миллионов евро (+ 20 млн);
- Гонсало Гарсия («Реал») – 30 миллионов евро (+ 15 млн);
- Марк Пубиль («Атлетико») – 28 миллионов евро (+ 13 млн);
- Мигель Роман («Сельта») – 15 миллионов евро (+ 12,5 млн);
- Хон Мартин («Реал Сосьедад») – 20 миллионов евро (+ 10 млн);
- Виктор Муньос («Осасуна») – 20 миллионов евро (+ 10 млн);
- Карлос Ромеро («Эспаньол») – 25 миллионов евро (+ 10 млн);
- Йон Горротксатеги («Реал Сосьедад») – 25 миллионов евро (+ 10 млн).
Источник: Transfermarkt