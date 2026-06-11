«Реал» объявил о назначении Моуринью

«Реал» объявил о назначении Жозе Моуринью главным тренером команды. Соглашение рассчитано на три сезона – до 30 июня 2029 года.
Такое решение принял совет директоров клуба на заседании в четверг, 11 июня, под председательством Флорентино Переса, президента мадридцев.
Моуринью присоединится к «Реалу» 13 июля – в день начала предсезонной подготовки.
- Португальский специалист ранее уже возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 год.
- Под его руководством клуб выиграл чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок страны.
- Последним тренером «Реала» был Альваро Арбелоа.
Источник: официальный сайт «Реала»