«Реал» объявил о назначении Моуринью

«Реал» объявил о назначении Жозе Моуринью главным тренером команды. Соглашение рассчитано на три сезона – до 30 июня 2029 года.

Такое решение принял совет директоров клуба на заседании в четверг, 11 июня, под председательством Флорентино Переса, президента мадридцев.

Моуринью присоединится к «Реалу» 13 июля – в день начала предсезонной подготовки.