«Реал» в последний момент увел игрока у «Атлетико»

Мадридский «Реал» подпишет контракт с уже бывшим полузащитником «Манчестер Сити» Бeрнаду Cилвой.

На Cadena SER сообщают, что «Мадрид» перехватил Бернарду у «Атлетико» в самый последний момент.

Португалец должен был подписать контракт с «Атлетико» сегодня утром, но связался с клубом и сообщил, что переходит в «Реал».