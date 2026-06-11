«Реал» в последний момент увел игрока у «Атлетико»

Мадридский «Реал» подпишет контракт с уже бывшим полузащитником «Манчестер Сити» Бeрнаду Cилвой.
На Cadena SER сообщают, что «Мадрид» перехватил Бернарду у «Атлетико» в самый последний момент.
Португалец должен был подписать контракт с «Атлетико» сегодня утром, но связался с клубом и сообщил, что переходит в «Реал».
- 31-летний хавбек в минувшем сезоне провел за «Манчестер Сити» 53 матча, забил 3 гола, сделал 5 ассистов.
- Cилва выступит на ЧМ-2026 в составе сборной Португалии.
- «Реал» сегодня официально возглавил Жозе Моуринью.
Источник: «Бомбардир»