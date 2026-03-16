Реакция «Спартака» на серебряные медали юношеской команды в европейском турнире

«Спартак» U-15 завершил участие в международном турнире, который проходил в Венгрии.

Красно-белые дошли до финала соревнования, где потерпели поражение.

На групповом этапе спартаковцы победили итальянскую «Аталанту» и словенский «Марибор».

В финальном матче они проиграли испанскому «Эльче» и стали серебряными призерами.

Голкипер «Спартака» Георгий Хаутов был признан лучшим вратарем турнира.

«Поздравляем наших воспитанников с достойным выступлением на международной арене!» – говорится в публикации московского клуба.