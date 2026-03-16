Карасев признан лучшим арбитром 21-го тура РПЛ

Вчера, 12:21
21

Бывший арбитр чемпионата России по футболу Игорь Федотов определил лучшего судью 21-го тура.

По версии Федотова, лучше всех отработал москвич Сергей Карасев на матче «Зенит» – «Спартак» (2:0). Карасев получил от коллеги оценку 8,4.

  • «Бомбардир» вел прямую текстовую трансляцию.
  • «Зенит» занимает в турнирной таблице чемпионата России второе место. Команда Сергея Семака отстает от лидирующего и защищающего титул «Краснодара» на одно очко. «Зенит» проводит 100-й сезон.
  • «Спартак» идет на шестой позиции. Отставание от лидирующей тройки составляет шесть очков.
  • В первом круге команды сыграли на «Лукойл Арене» со счетом 2:2.
  • Зимой «Спартак» назначил нового главного тренера. Пост занял испанец Хуан Карлос Карседо, пришедший из кипрского «Пафоса».

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Карасев Сергей
Комментарии (21)
Номэд
1773657415
Ноунейм из бывших определяет лучшего. Парадокс...
Ответить
Evgenijgerasimov607@gmail
1773657883
Вручить лысому орден "астолопа"
Ответить
andr45
1773659321
Я согласен с Федотовым, который полагает, что лучшим является Карасев, потому что он вводит новые правила. По этим правилам удар шипами в грудь, нанесённый бразильским футболистом русскому игроку, считается честной мужской игрой. Акцентированный удар локтем в лицо тоже является футбольной нормой. Нанесение серьёзной травмы бразильским игроком русскому футболисту не считается чем-то необычным. Они же русские, так что с ними можно не церемониться. МИЛЛЕР ДОВОЛЕН!!!
Ответить
Литейный 4 (returned)
1773659358
Карась в этот раз нормально отсудил, без ошибок. Обычно он Зенит всегда топил, а тут видать совесть замучила и решил честно отсудить. Гыгыгы
Ответить
andr45
1773659667
А вот Быстров с этим прохиндеем не согласен) «Судья плохо отсудил. Первый момент — с Зобниным, когда Вендел его ударил, для меня это красная карточка. Удар в грудь открытыми шипами. Это красная по всем возможным и невозможным правилам. Почему не удалили Вендела? Наверное, судьи забыли памперсы пододеть. В следующий раз их надо брать с собой»
Ответить
k611
1773659733
Наверное с точки зрения Зенита, то конечно лучший...
Ответить
erybov1965
1773663552
Да,хорошее мнение Федотова о наших судьях.Если по его мнению,Карасев лучший,то какой уровень остальных судей,по мнению Федотова?
Ответить
Свинолёт
1773671401
Один из лучших матчей отсудил Карась.
Ответить
Strig
1773723574
лучший по мнению газпрома и вциома.. М-Да..
Ответить
nik55
1773736999
тухлый карась для бо-мжей это деликатес
Ответить
