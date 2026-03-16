Карасев признан лучшим арбитром 21-го тура РПЛ

Бывший арбитр чемпионата России по футболу Игорь Федотов определил лучшего судью 21-го тура.
По версии Федотова, лучше всех отработал москвич Сергей Карасев на матче «Зенит» – «Спартак» (2:0). Карасев получил от коллеги оценку 8,4.
- «Бомбардир» вел прямую текстовую трансляцию.
- «Зенит» занимает в турнирной таблице чемпионата России второе место. Команда Сергея Семака отстает от лидирующего и защищающего титул «Краснодара» на одно очко. «Зенит» проводит 100-й сезон.
- «Спартак» идет на шестой позиции. Отставание от лидирующей тройки составляет шесть очков.
- В первом круге команды сыграли на «Лукойл Арене» со счетом 2:2.
- Зимой «Спартак» назначил нового главного тренера. Пост занял испанец Хуан Карлос Карседо, пришедший из кипрского «Пафоса».
Источник: «Бомбардир»