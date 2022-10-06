- 6 октября 2022
- 07:20 Фото Экс-футболист «Аталанты» Иличич нашел новый клуб 1
- 27 июля 2022
- 07:26 В заявке «Шерифа» на матч с «Марибором» были игроки 14 стран. Автор гола и тренер раньше были в РПЛ 1
- 13 июля 2022
- 21:51 Лига чемпионов. «Шахтер» Ташуева вылетел от «Марибора»
- 5 июля 2022
- 23:27 Видео Игроки солигорского «Шахтера» постреляли из винтовки перед стартом в ЛЧ
- 31 июля 2019
- 23:14 «Краснодар» сыграет с «Порту», «Копенгаген» – с «Црвеной Звездой». Определились все участники 3-го раунда квалификации ЛЧ 3
- 18 июля 2019
- 00:46 ПСВ сыграет с «Базелем» во 2-м раунде квалификации ЛЧ, БАТЭ – с «Русенборгом» 7
- 19 июня 2019
- 20:49 Товарищеские матчи. «Ахмат» победил «Марибор», «Сочи» – «Луч», «Тамбов» – минское «Динамо» 1
- 5 февраля 2019
- 18:52 Товарищеский матч. «Спартак» сыграл вничью с «Марибором». Москвичи впервые не победили в это межсезонье 23
- 28 января 2019
- 20:58 «Спартак» на сборе в Турции сыграет с «Марибором», «Слованом» и «Мурой» 3
- 6 августа 2018
- 14:58 «Зенит» в случае победы над минским «Динамо» сыграет с «Хибернианом» или «Мольде» в раунде плей-офф Лиги Европы 17
- 10 февраля 2018
- 15:14 Лодыгин: «Хотел еще раз подтвердить, что у меня хорошее чутье на пенальти» 5
- 13:49 Товарищеский матч. «Зенит» победил «Марибор». Лодыгин отбил два пенальти 14
- 11:09 Смольников, Кокорин, Заболотный – в основе «Зенита» на матч с «Марибором» 5
- 7 декабря 2017
- 00:35 Лига чемпионов. «Севилья» сыграла вничью с «Марибором» и вышла в плей-офф 1
- 24 ноября 2017
- 06:42 Непомнящий: «Спартак» выглядел безобразно – проиграл сам себе» 2
- 22 ноября 2017
- 19:00 «Спартак» может быть наказан со стороны УЕФА за использование пиротехники на матче с «Марибором» 10
- 18:27 Червиченко: «Не понимаю настроения болельщиков. Выход «Спартака» в плей-офф Лиги Европы – уже успех» 14
- 17:45 Рейнгольд – футболистам «Спартака»: «Так позорно выбывать из Лиги чемпионов как-то неприлично» 40
- 14:30 Источник: Каррера не выпустил Глушакова с первых минут матча с «Марибором», чтобы тот полностью восстановился к «Зениту» 20
- 12:05 Колосков: «Это не «Спартак», а какая-то стыдобища» 55
- 10:44 «Спартак» в восьмой раз упускает победу в сезоне, ведя в счете по ходу матча 17