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    Марибор - результаты

    Город Марибор
    Дивизион Словения-Первая Лига
    Стадион Людски врт
    Тренер Радован Каранович
    Турниры:
    Лига конференций (2022/2023), ответный матч
    4 раунд
    ответный матч    		 25 августа, четверг 20:00 ЧФР Клуж 1:0 Марибор
    Лига конференций (2022/2023), первый матч
    4 раунд
    первый матч    		 18 августа, четверг 21:15 Марибор 0:0 ЧФР Клуж
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