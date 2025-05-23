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Словения. Первая Лига
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Марибор
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€ 600 тыс
Марибор - новости команды
Марибор
Словения. Первая Лига
Стадион:
Людски врт
Тренер:
Радован Каранович
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Расписание
Таблица
Российский футболист стал лучшим бомбардиром чемпионата Словении
24 мая
7
Видео
Российский вингер сделал 1+1 в матче за словенский клуб
1 февраля
2
Экс-полузащитник «Аталанты» ждет предложение от «Спартака»
2025.05.23 23:41
5
Фото
«Пари НН» выкупил защитника сборной Словении
2024.09.11 18:18
«Ростов» и еще один клуб РПЛ интересуются игроком «Марибора»
2023.05.23 10:08
Фото
Экс-футболист «Аталанты» Иличич нашел новый клуб
2022.10.06 07:20
1
В заявке «Шерифа» на матч с «Марибором» были игроки 14 стран. Автор гола и тренер раньше были в РПЛ
2022.07.27 07:26
2
Лига чемпионов. «Шахтер» Ташуева вылетел от «Марибора»
2022.07.13 21:51
Видео
Игроки солигорского «Шахтера» постреляли из винтовки перед стартом в ЛЧ
2022.07.05 23:27
«Краснодар» сыграет с «Порту», «Копенгаген» – с «Црвеной Звездой». Определились все участники 3-го раунда квалификации ЛЧ
2019.07.31 23:14
3
ПСВ сыграет с «Базелем» во 2-м раунде квалификации ЛЧ, БАТЭ – с «Русенборгом»
2019.07.18 00:46
7
Товарищеские матчи. «Ахмат» победил «Марибор», «Сочи» – «Луч», «Тамбов» – минское «Динамо»
2019.06.19 20:49
1
«Спартак» на сборе в Турции сыграет с «Марибором», «Слованом» и «Мурой»
2019.01.28 20:58
3
«Зенит» в случае победы над минским «Динамо» сыграет с «Хибернианом» или «Мольде» в раунде плей-офф Лиги Европы
2018.08.06 14:58
17
Лодыгин: «Хотел еще раз подтвердить, что у меня хорошее чутье на пенальти»
2018.02.10 15:14
5
Товарищеский матч. «Зенит» победил «Марибор». Лодыгин отбил два пенальти
2018.02.10 13:49
14
Смольников, Кокорин, Заболотный – в основе «Зенита» на матч с «Марибором»
2018.02.10 11:09
5
Лига чемпионов. «Севилья» сыграла вничью с «Марибором» и вышла в плей-офф
2017.12.07 00:35
1
«Спартак» может быть наказан со стороны УЕФА за использование пиротехники на матче с «Марибором»
2017.11.22 19:00
11
Источник: Каррера не выпустил Глушакова с первых минут матча с «Марибором», чтобы тот полностью восстановился к «Зениту»
2017.11.22 14:30
22
Колосков: «Это не «Спартак», а какая-то стыдобища»
2017.11.22 12:05
57
«Спартак» в восьмой раз упускает победу в сезоне, ведя в счете по ходу матча
2017.11.22 10:44
18
Радимов видит недостаток опыта у «Спартака» в Лиге чемпионов
2017.11.22 09:05
4
Тренер «Марибора»: «Спартак» не выглядит слабее остальных»
2017.11.22 08:41
2
Ловчев не понимает, зачем «Спартак» купил Петковича
2017.11.22 08:16
17
Ребров: «Ничего не поменялось – «Спартаку» нужно выигрывать в Ливерпуле»
2017.11.22 08:04
7
Бубнов: «У Петковича есть явные проблемы с подключением в атаку»
2017.11.22 07:43
4
Рейнгольд: «Показатель силы «Спартака» – на табло»
2017.11.22 07:06
13
Игрок «Марибора» Биллонг назвал атаку «Спартака» восхитительной
2017.11.22 01:47
3
Ловчев назвал игроков «Спартака» медленными и аморфными людьми в красной форме
2017.11.22 00:14
9
1
2
3
4
5
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