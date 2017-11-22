Ребров: «Ничего не поменялось – «Спартаку» нужно выигрывать в Ливерпуле»

Вратарь «Спартака» Артем Ребров назвал ничейный результат матча Лиги чемпионов с «Марибором» обидным.

«Очень обидно упустить победу, мы должны были выигрывать. С другой стороны, в турнирной ситуации ничего не поменялось – нам нужно выигрывать в Ливерпуле.

Ничего приятного, когда ты вроде выигрываешь игру, у команды соперника практически нет шансов, но они забивают. Все расстроены, подавлены, но нужно смотреть вперед, скоро игра с «Зенитом», – сказал Ребров.

Матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Спартак» – «Марибор» завершился со счетом 1:1. После этой встречи красно-белые набрали шесть очков, расположившись на третьей строчке в турнирной таблице группы Е. Лидирует «Ливерпуль» с девятью баллами, второй идет «Севилья» (8 очков). Замыкает таблицу «Марибор» с двумя очками.