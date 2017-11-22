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  • Радимов видит недостаток опыта у «Спартака» в Лиге чемпионов

Радимов видит недостаток опыта у «Спартака» в Лиге чемпионов

22 ноября 2017, 09:05
4

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов считает более вероятным выход «Спартака» после матча с «Марибором» в Лигу Европы, чем попадание в плей-офф Лиги чемпионов. По его словам, в главном клубном европейском турнире красно-белых преследует основная беда сезона – потеря концентрации в концовке встреч.

Матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Спартак» – «Марибор» завершился со счетом 1:1. После этой встречи красно-белые набрали шесть очков, расположившись на третьей строчке в турнирной таблице группы Е. Лидирует «Ливерпуль» с девятью баллами, второй идет «Севилья» (8 очков). Замыкает таблицу «Марибор» с двумя очками.

– «Спартак» владел преимуществом в игре с «Марибором». Было понятно, что команда будет атаковать. Не хватало гола. В итоге красно-белые его забили. Ну а то, что произошло в конце матча, это беда всего сезона: спартаковцы либо теряют концентрацию, либо расслабляются. Непонятно...

– В первом туре «Спартак» тоже упустил победу матче с «Марибором»...

– Я думаю, что ему опыта не хватает.

– После крупной победы красно-белых над «Севильей» надежда была на выход из группы?

– Да. Хотя я прекрасно понимал, что играть с «Севильей» и «Ливерпулем» на выезде будет тяжело.

– Может, возникла эйфория?

– Не думаю. Все-таки это – Лига чемпионов...

– Насколько справедлив результат «Спартака» в групповом турнире?

– Могло быть лучше, но пока получается так, как многие предсказывали перед самым началом группового этапа – это попадание в плей-офф Лиги Европы.

– После матча Каррера сказал, что стакан наполовину полный…

– Повод для оптимизма есть. «Спартак» делает первые шаги в этом турнире. Раньше он долго не играл в Лиге чемпионов. Вспомните «Зенит», который брал Кубок УЕФА. Однако в Лиге чемпионов не мог попасть в плей-офф с первой попытки. И хотя шансы у красно-белых остаются, однако маловероятно, что «Севилья» не выиграет у «Марибора», а «Спартак» обыграет «Ливерпуль» в последнем туре.

Источник: «Спорт уик-энд»
Лига чемпионов Спарта Марибор Радимов Владислав
Комментарии (4)
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shinnik
1511330946
"Не плачь..."(с)
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alexivanof197
1511334048
опыта выступления в данном турнире действительно не хватает.
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piligrim1986
1511337484
соглашусь
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Пестрый
1511340694
Вопрос? А какой опыт нужен что бы в концовках не пропускать от таких днищ как тосны и ростовы???))))
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