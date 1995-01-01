ПСВ сыграет с «Базелем» во 2-м раунде квалификации ЛЧ, БАТЭ – с «Русенборгом»

Завершились ответные матчи 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. По итогам этих встреч на следующем этапе сыграют пары:
- «Клуж» (Румыния) — «Маккаби» (Израиль)
- БАТЭ (Белоруссия) — «Русенборг» (Норвегия)
- «Нью-Сейнтс» (Уэльс) — «Копенгаген» (Дания)
- «Ференцварош» (Венгрия) — «Валлетта» (Мальта)
- «Дандолк» (Ирландия) — «Карабах» (Азербайджан)
- «Сабуртало» (Грузия) — «Динамо» (Хорватия)
- «Селтик» (Шотландия) — «Калью» (Эстония)
- «Црвена Звезда» (Сербия) — «ХИК» (Финляндия)
- «Сутьеска» (Черногория) — АПОЭЛ (Кипр)
- «Марибор» (Словения) — АИК (Швеция)
- «Виктория» (Чехия) — «Олимпиакос» (Греция)
- ПСВ (Нидерланды) — «Базель» (Швейцария)
Матчи пройдут 23 и 30 июля. Из российских команд в квалификации будет участвовать «Краснодар». Команда Мурада Мусаева стартует в третьем квалификационном раунде.