ПСВ сыграет с «Базелем» во 2-м раунде квалификации ЛЧ, БАТЭ – с «Русенборгом»

Завершились ответные матчи 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. По итогам этих встреч на следующем этапе сыграют пары:

«Клуж» (Румыния) — «Маккаби» (Израиль) БАТЭ (Белоруссия) — «Русенборг» (Норвегия) «Нью-Сейнтс» (Уэльс) — «Копенгаген» (Дания) «Ференцварош» (Венгрия) — «Валлетта» (Мальта) «Дандолк» (Ирландия) — «Карабах» (Азербайджан) «Сабуртало» (Грузия) — «Динамо» (Хорватия) «Селтик» (Шотландия) — «Калью» (Эстония) «Црвена Звезда» (Сербия) — «ХИК» (Финляндия) «Сутьеска» (Черногория) — АПОЭЛ (Кипр) «Марибор» (Словения) — АИК (Швеция) «Виктория» (Чехия) — «Олимпиакос» (Греция) ПСВ (Нидерланды) — «Базель» (Швейцария)

Матчи пройдут 23 и 30 июля. Из российских команд в квалификации будет участвовать «Краснодар». Команда Мурада Мусаева стартует в третьем квалификационном раунде.