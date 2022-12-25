- 2 марта
- 22:40 Агент Худякова отреагировал на информацию об интересе «Манчестер Сити» к вратарю «Локомотива» 3
- 16 февраля
- 22:55 Лига конференций. «Фиорентина» разгромила «Брагу» и другие результаты
- 30 января
- 20:23 Трансфер Лунева в «Карабах» сорвался 1
- 14 января
- 16:04 Фото «Краснодар» купил Боржеса за 2 миллиона
- 4 января
- 19:32 «Краснодар» объявил о трансфере самого дорогого игрока чемпионата Азербайджана 6
- 25 декабря 2022
- 19:59 «Краснодар» близок к покупке самого дорогого игрока чемпионата Азербайджана 1
- 21 декабря 2022
- 20:02 «Краснодар» заинтересован в форварде «Карабаха»
- 7 ноября 2022
- 16:31 Стали известны все пары 1/16 финала Лиги конференций 1
- 4 ноября 2022
- 01:35 Стали известны все участники плей-офф Лиги конференций
- 3 ноября 2022
- 22:53 Лига Европы. «Лацио» уступил «Фейеноорду», «Шериф» сильнее «Омонии» и другие результаты
- 28 октября 2022
- 00:11 Лига Европы. «Рома» победила ХИК и другие результаты
- 13 октября 2022
- 21:51 Лига Европы. Киевское «Динамо» уступило «Ренну» и другие результаты
- 6 октября 2022
- 23:59 Лига Европы. «Рома» проиграла «Бетису» и другие результаты 1
- 15 сентября 2022
- 21:46 Лига Европы. «МЮ» обыграл «Шериф» благодаря голу Роналду, «Мидтьюлланд» разгромил «Лацио» и другие результаты
- 9 сентября 2022
- 00:10 Лига Европы. «Шериф» разгромил «Омонию», «Лацио» сильнее «Фейеноорда» и другие результаты
- 5 сентября 2022
- 19:53 У Зе Луиша есть варианты продолжения карьеры в Турции и Азербайджане
- 2 сентября 2022
- 12:29 Главный тренер «Карабаха» Гурбанов отказался возглавить «Химки» 2
- 26 августа 2022
- 14:36 Итоги жеребьевки группового этапа Лиги Европы 5
- 00:50 Стали известны все участники группового этапа Лиги Европы
- 23 августа 2022
- 23:53 Лига чемпионов. Гол экс-спартаковца не спас «Карабах» от поражения в игре с «Викторией»
- 10 августа 2022
- 09:36 «У нас другие задачи». Черчесов высказался после вылета «Ференцвароша» из Лиги чемпионов 12
- 00:27 Определились все пары раунда плей-офф Лиги чемпионов 2
- 9 августа 2022
- 23:55 Черчесов прокомментировал вылет «Ференцвароша» из Лиги чемпионов 6
- 22:54 Лига чемпионов. «Ференцварош» Черчесова проиграл «Карабаху» и вылетел из турнира 11
- 3 августа 2022
- 21:56 Черчесов прокомментировал ничью с «Карабахом» 1
- 20:57 Лига чемпионов. «Ференцварош» Черчесова сыграл вничью с «Карабахом», «Буде-Глимт» с Хайкиным разгромил «Жальгирис»
- 01:44 «Другого результата не признают». Рахимов рассказал о задаче «Ференцвароша» Черчесова в ЛЧ