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Азербайджан. Премьер-лига
Команды
Карабах
€ 21,48 млн
Карабах
Агдам
Азербайджан. Премьер-лига
Стадион:
Азерсун Арена
Сайт:
http://qarabagh.com/
Тренер:
Гурбан Гурбанов
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
«Карабах» – «Твенте»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Карабах» – «Твенте»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
Трансляция
«Твенте» – «Карабах»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Твенте» – «Карабах»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
Киевское «Динамо» вышвырнули из еврокубков
13 августа
33
«Карабах» – «Динамо Киев»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
Трансляция
«Динамо» Киев – «Карабах»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 августа 2026
6 августа
«Динамо Киев» – «Карабах»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026
5 августа
Форвард сборной Азербайджана Шейдаев вернулся в Россию
4 августа
1
Трансляция
ЦСКА София – «Карабах»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 июля 2026
30 июля
ЦСКА София – «Карабах»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы 2026/2027
29 июля
Трансляция
«Карабах» – ЦСКА София: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 июля 2026
23 июля
«Карабах» – «ЦСКА София»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы 2026/2027
22 июля
«Пари НН» продал вингера, которым интересовались «Спартак», «Краснодар» и «Балтика»
25 июня
2
Бердыев вернул азербайджанский клуб в еврокубки спустя 32 года
21 мая
4
Автор 2 голов в сезоне ЛЧ отказал «Ахмату»
26 февраля
1
Лига чемпионов. «Карабах» дважды забил в Англии, «Байер» прошел «Олимпиакос»
25 февраля
1
Трансляция
«Ньюкасл» – «Карабах»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 февраля 2026
24 февраля
Где смотреть матч «Ньюкасл» – «Карабах»: во сколько прямая трансляция: 24 февраля 2026
23 февраля
Гордон побил три рекорда «Ньюкасла» в матче с «Карабахом»
18 февраля
Лига чемпионов. «Ньюкасл» в гостях уничтожил «Карабах» – 6:1!
18 февраля
1
Игрок «Ньюкасла» оформил покер в ворота «Карабаха» и повторил рекорд ЛЧ
18 февраля
1
Трансляция
«Карабах» – «Ньюкасл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 февраля 2026
18 февраля
Где смотреть матч «Карабах» – «Ньюкасл»: во сколько прямая трансляция: 18 февраля 2026
17 февраля
В Азербайджане резко ответили Мостовому на его слова про «Карабах»
11 февраля
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«Карабах» приближается к трансферу 4-кратного чемпиона АПЛ
5 февраля
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