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«Карабах» – «Твенте»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027

26 августа 2026 9:18
Карабах - Твенте
27 авг. 2026, четверг 19:00 | Лига конференций, 4 раунд
Перейти в онлайн матча
3.00
Победа «Карабаха»
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Ответный матч плей-офф Лиги Конференций между азербайджанским «Карабахом» и нидерландским «Твенте» пройдет 27 августа 2026 года в Баку на стадионе имени Тофика Бахрамова. В первой встрече в Энсхеде «Карабах» одержал минимальную победу 1:0, и теперь азербайджанский клуб имеет преимущество перед ответной игрой. Хозяева подходят к матчу на фоне трeх побед подряд и образцовой игры в обороне – всего 0,40 пропущенного мяча в среднем за последние пять матчей. «Твенте», напротив, испытывает проблемы в защите, пропуская в четырeх последних матчах, хотя его атака остаeтся опасной – 2,40 гола за игру в среднем. Сможет ли «Твенте» отыграть минимальное преимущество соперника на выезде и выйти в групповой этап, или «Карабах» подтвердит свою домашнюю силу и продолжит борьбу за трофей?

Кто победит в матче

«Карабах» подходит к ответной игре с солидным преимуществом и уверенностью в своих силах. Команда выиграла три последних матча, а в очных встречах с «Твенте» не уступает в пяти из семи последних игр. Оборона хозяев действует образцово: в среднем 0,40 пропущенного мяча за последние пять матчей, что является одним из лучших показателей в текущем розыгрыше. При этом атака «Карабаха» стабильна – 1,20 гола за игру, и команда забивает в трeх последних матчах, а в очных встречах с «Твенте» отличается в четырeх последних играх. В первом матче азербайджанцы сумели победить на выезде, не пропустив ни одного мяча, и теперь дома они будут ещe увереннее. В чемпионате Азербайджана «Карабах» обыграл «Шамахы» (3:1), а в квалификации Лиги Конференций прошeл «Динамо Киев» (2:0, 0:1). Домашняя поддержка и надeжная оборона делают «Карабах» серьeзным претендентом на победу.

«Твенте» подходит к ответной игре с необходимостью отыгрываться, но его атакующая форма внушает оптимизм. Нидерландский клуб забивает в среднем 2,40 гола за последние пять матчей, что говорит о высоком потенциале у чужих ворот. Однако оборона гостей действует нестабильно: в среднем 1,20 пропущенного мяча за тот же период, и они пропускают в четырeх последних матчах. В первом поединке «Твенте» не сумел забить «Карабаху» на своeм поле и теперь вынужден отыгрываться в гостях. В чемпионате Нидерландов они обыграли «Зволле» (3:1), но уступили «Херенвену» (0:1), а в квалификации Лиги Конференций прошли ДАК (6:0 и 3:3). Гостям будет сложно взломать защиту хозяев, особенно учитывая, что «Карабах» не пропускает в среднем менее одного гола за матч.

Итоговый вывод: несмотря на атакующую мощь «Твенте», «Карабах» имеет преимущество после первого матча, более надeжную оборону и играет на своeм поле. Хозяева должны использовать свой шанс и выйти в групповой этап. Наиболее вероятный исход – победа «Карабаха» с минимальным перевесом.

Форма и история личных встреч

В семи очных матчах между командами «Карабах» не проиграл в пяти из них, одержав две победы и трижды сыграв вничью, при этом он забивает в четырeх последних встречах с «Твенте». В первом матче этого плей-офф азербайджанцы победили на выезде со счeтом 1:0, что даeт им психологическое преимущество. Текущая форма «Карабаха» – три победы подряд и надeжная оборона, тогда как «Твенте» стабильно забивает, но регулярно пропускает. Это создаeт предпосылки для победы хозяев, которые должны использовать домашний фактор и слабости обороны гостей.

Личные встречи
Побед - 1 (17%)
Ничьих - 3 (50%)
Побед - 2 (33%)
4
Забитых мячей
8
0.67
В среднем за матч
1.33
1:0
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч
Лига конференций, 4 раунд
Карабах
1 : 4
27.08.2026
Твенте
Самая крупная ничья
Лига Европы, 4 раунд
Твенте
1 : 1
28.08.2014
Карабах
Лига конференций, 4 раунд
Карабах
1 : 4
27.08.2026
Твенте
Лига конференций, 4 раунд
Твенте
0 : 1
20.08.2026
Карабах
Лига Европы, 4 раунд
Твенте
1 : 1
28.08.2014
Карабах
Лига Европы, 4 раунд
Карабах
0 : 0
21.08.2014
Твенте
Лига Европы
Карабах
0 : 0
27.08.2009
Твенте
Лига Европы
Твенте
3 : 1
20.08.2009
Карабах
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карабах
23
Мартин Зломислич
ВР
5
Бруну Ланга
ЛЗ
4
Бенце Варконьи
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
(К) ЦЗ
1
Матеус Силва
ПЗ
8
Марко Янкович
ЦП
88
Samuel Lobato
ЦП
20
Кади Боржес
АП
21
Алексей Кащук
ПВ
7
Джали Муаддиб
ЛФ
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Твенте
1
Ларс Уннершталь
ВР
38
Макс Брюнс
ЦЗ
3
Робин Преппер
(К) ЦЗ
4
Ruud Nijstad
ЦЗ
28
Барт ван Рой
ПЗ
27
Сондре Эрьясетер
ЛВ
8
Дауда Вайдман
ЦП
6
Рамир Зерруки
ЦП
10
Younes Taha
ЦП
11
Дан Ротс
ПВ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
Карабах
1
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
77
Матеуш Кочальски
ВР
13
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
32
H. Cabrayilzada
ЦЗ
20
Дани Болт
ПЗ
35
Педро Бикальо
ОП
25
Чебраил Макрецкис
ЦП
49
Ali Bashirov
ЦП
9
Хони Монтиэль
АП
Твенте
16
Жоэль Дроммел
ВР
22
Ремко Пасвер
ВР
29
Аске Адельгор
ЛЗ
12
Guilherme Peixoto
ЦЗ
24
Krzysztof Kurowski
ЦЗ
39
Jip Meilink
ЦЗ
20
Томас ван дер Белт
ОП
6
Матиас Киоло
ЦП
26
Benjamin Nagel
ЦП
17
F. Thorvaldsen
ЦП
7
Марко Пьяца
ЦФ
25
Веннегор оф Хесселинк Лукас
ЦФ
4-2-2-2
23
Зломислич
5
Ланга
4
Варконьи
15
Гусейнов
1
Силва
8
Янкович
88
20
Боржес
21
Кащук
7
Муаддиб
9
Гурбанлы
4-3-2-1
1
Уннершталь
28
ван Рой
3
Преппер
4
38
Брюнс
8
Вайдман
6
Зерруки
10
11
Ротс
27
Эрьясетер
9
Вегхорст
9
Гурбанлы
25
Макрецкис
25
Макрецкис
9
Гурбанлы
15
Гусейнов
13
Мустафазаде
13
Мустафазаде
15
Гусейнов
7
Муаддиб
32
32
7
Муаддиб
5
Ланга
20
Болт
20
Болт
5
Ланга
88
35
Бикальо
35
Бикальо
88
20
Боржес
9
Монтиэль
9
Монтиэль
20
Боржес
27
Эрьясетер
7
Пьяца
7
Пьяца
27
Эрьясетер
3
Преппер
25
Лукас
25
Лукас
3
Преппер
4
29
Адельгор
29
Адельгор
4
11
Ротс
20
ван дер Белт
20
ван дер Белт
11
Ротс
8
Вайдман
6
Киоло
6
Киоло
8
Вайдман
9
Вегхорст
17
17
9
Вегхорст
Остались в запасе
Карабах
Твенте
1
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
77
Матеуш Кочальски
ВР
49
Ali Bashirov
ЦП
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
16
Жоэль Дроммел
ВР
22
Ремко Пасвер
ВР
12
Guilherme Peixoto
ЦЗ
24
Krzysztof Kurowski
ЦЗ
39
Jip Meilink
ЦЗ
26
Benjamin Nagel
ЦП
Главный тренер
Йозеф Остинг
Остались в запасе
1
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
77
Матеуш Кочальски
ВР
49
Ali Bashirov
ЦП
Остались в запасе
16
Жоэль Дроммел
ВР
22
Ремко Пасвер
ВР
12
Guilherme Peixoto
ЦЗ
24
Krzysztof Kurowski
ЦЗ
39
Jip Meilink
ЦЗ
26
Benjamin Nagel
ЦП
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Главный тренер
Йозеф Остинг

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Карабаха» в основное время. Преимущество после первого матча, надeжная оборона и домашняя поддержка делают азербайджанский клуб фаворитом. «Твенте» способен забить, но его уязвимая защита и необходимость отыгрываться могут привести к ошибкам. Рекомендуемая ставка – победа «Карабаха» с коэффициентом 3,00. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч плей-офф Лиги Конференций между «Карабахом» и «Твенте» состоится 27 августа 2026 года в Баку на стадионе имени Тофика Бахрамова и начнется в 19:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе БЕТСИТИ.

«Карабах» – «Твенте»: смотреть онлайн.

3.00
Победа «Карабаха»
Сделать ставку
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Автор: Миронов Николай
Лига конференций Твенте Карабах
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