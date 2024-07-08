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Азербайджан. Премьер-лига
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Карабах
Кади Боржес
€ 2,50 млн
Кади Боржес
Карабах
2 мая 1996 (30), Куритиба
#20 | Полузащитник
170 см
Бразилия
Статистика
Новости
Трансферы
«Ференцварош» выкупил за 2 миллиона полузащитника «Краснодара»
2024.07.08 15:50
2
Кади близок к уходу из «Краснодара»
2024.07.08 12:30
4
Футболист «Краснодара» согласовал контракт с «Карабахом»
2024.06.22 05:48
4
«Краснодар» получил официальное предложение по трансферу Кади
2024.06.12 10:59
5
Легионер «Краснодара» попросил отпустить его в бывший клуб
2024.04.09 17:17
8
Футболист «Краснодара» – о «Зените»: «Возможно, это самый любимый клуб россиян»
2024.04.02 19:50
13
Кади сказал, удастся ли «Краснодару» догнать «Зенит»
2024.04.01 10:26
1
Кади хочет покинуть «Краснодар» – известно, где он может оказаться
2023.12.13 17:21
3
Бразильский футболист одним словом описал Россию
2023.11.08 11:59
Кади назвал главного соперника «Краснодара» в России
2023.08.11 10:52
2
Агент Кади рассказал о состоянии футболиста: он потерял сознание в матче со «Спартаком»
2023.04.27 14:43
2
В «Спартаке» отреагировали на новость, что полиция начала проверку в связи с травмой Боржеса
2023.04.25 18:00
Полиция начала проверку в связи с травмой Боржеса в матче «Спартак» – «Краснодар»
2023.04.25 17:17
4
Агент Боржеса рассказал о состоянии игрока, сломавшего лицевую кость в столкновении с Джикией
2023.04.25 16:41
1
Джикия прокомментировал оказание первой помощи Кади, который потерял сознание на поле
2023.04.25 07:38
2
Стал известен диагноз Боржеса: он травмировал голову в столкновении с Джикией
2023.04.25 00:22
6
Уткин прокомментировал поступок Джикии в матче с «Краснодаром»
2023.04.24 22:23
3
Тренер «Краснодара» назвал предварительный диагноз Боржеса: он травмировал голову в столкновении с Джикией
2023.04.24 21:57
3
Пост
Невероятный поступок Джикии: соперник потерял сознание после жесткого столкновения, а он вытащил запавший язык
2023.04.24 21:23
25
Джикия оказал первую помощь игроку «Краснодара», потерявшему сознание на поле
2023.04.24 20:32
2
Новичок «Краснодара» Боржес назвал лучших игроков РПЛ
2023.04.08 13:25
РПЛ. «Краснодар» в большинстве победил «Динамо» (3:1), у Кади дубль
2023.03.11 20:53
17
Новичок «Краснодара» рассказал, какое впечатление на него произвел Галицкий
2023.03.03 09:59
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«Краснодар» купил Боржеса за 2 миллиона
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«Краснодар» близок к покупке самого дорогого игрока чемпионата Азербайджана
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