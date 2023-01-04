«Краснодар» объявил о трансфере самого дорогого игрока чемпионата Азербайджана

Полузащитник «Карабаха» Кади перешел в «Краснодар».
«Атакующий полузащитник прилетит в Дубай на сбор «Краснодара» и после прохождения медобследования подпишет с «быками» контракт, который будет действителен до 30 июня 2026 года», – сообщает пресс-служба российского клуба.
- Кади – самый дорогой игрок чемпионата Азербайджана (1,2 миллиона евро).
- 26-летний бразилец в этом сезоне провел 16 матчей, забил 4 гола, сделал 6 ассистов.
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Источник: телеграм-канал «Краснодара»