Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Краснодар» объявил о трансфере самого дорогого игрока чемпионата Азербайджана

    Полузащитник «Карабаха» Кади перешел в «Краснодар».

    «Атакующий полузащитник прилетит в Дубай на сбор «Краснодара» и после прохождения медобследования подпишет с «быками» контракт, который будет действителен до 30 июня 2026 года», – сообщает пресс-служба российского клуба.

    • Кади – самый дорогой игрок чемпионата Азербайджана (1,2 миллиона евро).
    • 26-летний бразилец в этом сезоне провел 16 матчей, забил 4 гола, сделал 6 ассистов.

    Получи до 10 000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    «Краснодар» близок к покупке самого дорогого игрока чемпионата Азербайджана 1
    Источник: телеграм-канал «Краснодара»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:32
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +14108

      Skull_Boy 3 часа назад

      Сказка про своих уже закончилась

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11