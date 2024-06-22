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    Футболист «Краснодара» согласовал контракт с «Карабахом»

    Бразильский футболист «Краснодара» Кади Боржес может вернуться в Азербайджан.

    По сведениям СМИ, «Карабах» хочет видеть в своей команде 28-летнего бразильца Кади Боржеса, играющего на позиции атакующего хавбека. Азербайджанский клуб уже согласовал с игроком трудовое соглашение, которое будет рассчитано на три года. Теперь клуб ждем решения «Краснодара».

    Также сообщается, что в случае отказа краснодарцев в трансфере, «Карабах» готов рассмотреть аренду Кади Боржеса.

    Игроком интересуются ближневосточные клубы, но он не намерен переезжать в этот регион.

    • Кади Боржес представляет цвета «Краснодара» с 2023 года. В майке кубанского коллектива бразилец сыграл в 44 поединках. В них он сумел отметиться 7 голами и 4 голевыми передачами.
    • «Краснодар» по итогам минувшего розыгрыша РПЛ завоевал серебряные медали турнира.
    • Примечательно, что Кади уже играл за «Карабах» до переезда в Россию.

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    Источник: Legalbet

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    Комментарии (2)
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    ...короче
    1719037698
    ...заходи, не бойся. Выходи, не плачь)...
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    ss21
    1719039617
    Игрок не плохой, но физически слабовидящих для нашего чемпионата.
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