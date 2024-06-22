Футболист «Краснодара» согласовал контракт с «Карабахом»

Бразильский футболист «Краснодара» Кади Боржес может вернуться в Азербайджан.
По сведениям СМИ, «Карабах» хочет видеть в своей команде 28-летнего бразильца Кади Боржеса, играющего на позиции атакующего хавбека. Азербайджанский клуб уже согласовал с игроком трудовое соглашение, которое будет рассчитано на три года. Теперь клуб ждем решения «Краснодара».
Также сообщается, что в случае отказа краснодарцев в трансфере, «Карабах» готов рассмотреть аренду Кади Боржеса.
Игроком интересуются ближневосточные клубы, но он не намерен переезжать в этот регион.
- Кади Боржес представляет цвета «Краснодара» с 2023 года. В майке кубанского коллектива бразилец сыграл в 44 поединках. В них он сумел отметиться 7 голами и 4 голевыми передачами.
- «Краснодар» по итогам минувшего розыгрыша РПЛ завоевал серебряные медали турнира.
- Примечательно, что Кади уже играл за «Карабах» до переезда в Россию.