Футболист «Краснодара» согласовал контракт с «Карабахом»

Бразильский футболист «Краснодара» Кади Боржес может вернуться в Азербайджан.

По сведениям СМИ, «Карабах» хочет видеть в своей команде 28-летнего бразильца Кади Боржеса, играющего на позиции атакующего хавбека. Азербайджанский клуб уже согласовал с игроком трудовое соглашение, которое будет рассчитано на три года. Теперь клуб ждем решения «Краснодара».

Также сообщается, что в случае отказа краснодарцев в трансфере, «Карабах» готов рассмотреть аренду Кади Боржеса.

Игроком интересуются ближневосточные клубы, но он не намерен переезжать в этот регион.