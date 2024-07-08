Кади близок к уходу из «Краснодара»

«Карабах» договаривается с «Краснодаром» по поводу трансфера бразильского полузащитника Кади Боржеса. По данным «РБ Спорт», игрок близок к возвращению в азербайджанский клуб.

В сезоне-2023/24 Кади провел за «Краснодар» 33 матча, забил 4 гола, отдал 3 передачи.

Контракт футболиста с российским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Transfermarkt оценивает стоимость Кади в 2,5 миллиона евро.

Кади играл в «Карабахе» в сезоне-2021/22 и первой половине сезона-2022/23. В января 2023-го «Краснодар» заплатил за его трансфер 2 миллиона евро.