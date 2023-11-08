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    Бразильский футболист одним словом описал Россию

    Зимний новичок «Краснодара» Кади рассказал об адаптации в России.

    «Какими словами я бы мог охарактеризовать Россию? Холодная. Но это страна с культурой, которой нет больше нигде. Адаптация проходит достаточно спокойно. Но нынешние холода всe усложняют, особенно в Москве. В Краснодаре не так холодно, но здесь, когда выезжаем на тренировки, температура переносится непросто.

    Как идeт изучение русского языка? Знаю самые основные слова: «Доброе утро», «Добрый день», «Доброй ночи»… А так, изучение идeт медленно. На углублeнном уровне не занимаюсь – только слушаю, что-то спрашиваю, запоминаю», – сказал бразилец.

    • 27-летний Кади куплен у «Карабаха» в январе за 2 миллиона евро.
    • В сезоне РПЛ у него 13 матчей, 2 гола.
    • «Краснодар» лидирует в РПЛ.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    08.11.2023 11:59
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