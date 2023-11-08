Бразильский футболист одним словом описал Россию

Зимний новичок «Краснодара» Кади рассказал об адаптации в России.

«Какими словами я бы мог охарактеризовать Россию? Холодная. Но это страна с культурой, которой нет больше нигде. Адаптация проходит достаточно спокойно. Но нынешние холода всe усложняют, особенно в Москве. В Краснодаре не так холодно, но здесь, когда выезжаем на тренировки, температура переносится непросто.

Как идeт изучение русского языка? Знаю самые основные слова: «Доброе утро», «Добрый день», «Доброй ночи»… А так, изучение идeт медленно. На углублeнном уровне не занимаюсь – только слушаю, что-то спрашиваю, запоминаю», – сказал бразилец.