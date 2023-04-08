Новичок «Краснодара» Боржес назвал лучших игроков РПЛ

Полузащитник «Краснодара» Кади Боржес рассказал, каких футболистов считает лучшими в чемпионате России.
– Как тебе чемпионат России? Кого бы из игроков мог выделить?
– Уровень чемпионата России очень высокий. Из сильных игроков в РПЛ я бы выделил Малкома, Клаудиньо – эти ребята отличались, еще когда играли в Бразилии.
Можно выделить Сперцяна, он еще очень молод, но уже в форме, чтобы достичь больших высот.
– Промес?
– А, точно, Промес! Очень хороший и сильный игрок. Еще до приезда в Россию я наблюдал за ним и видел, что он в порядке.
- Боржес зимой перешел в «Краснодар» из «Карабаха».
- Малком и Клаудиньо – игроки «Зенита», Сперцян выступает за «Краснодар», Промес – за «Спартак».
Источник: «Матч ТВ»