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    Новичок «Краснодара» Боржес назвал лучших игроков РПЛ

    Полузащитник «Краснодара» Кади Боржес рассказал, каких футболистов считает лучшими в чемпионате России.

    – Как тебе чемпионат России? Кого бы из игроков мог выделить?

    – Уровень чемпионата России очень высокий. Из сильных игроков в РПЛ я бы выделил Малкома, Клаудиньо – эти ребята отличались, еще когда играли в Бразилии.

    Можно выделить Сперцяна, он еще очень молод, но уже в форме, чтобы достичь больших высот.

    – Промес?

    – А, точно, Промес! Очень хороший и сильный игрок. Еще до приезда в Россию я наблюдал за ним и видел, что он в порядке.

    • Боржес зимой перешел в «Краснодар» из «Карабаха».
    • Малком и Клаудиньо – игроки «Зенита», Сперцян выступает за «Краснодар», Промес – за «Спартак».

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    Источник: «Матч ТВ»

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