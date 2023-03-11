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  • РПЛ. «Краснодар» в большинстве победил «Динамо» (3:1), у Кади дубль

РПЛ. «Краснодар» в большинстве победил «Динамо» (3:1), у Кади дубль

11 марта 2023, 20:53
17

«Краснодар» в 19-м туре РПЛ дома обыграл «Динамо». Дубль оформил зимний новичок краснодарцев Кади.

На 59-й минуте у гостей прямую красную карточку получил Муми Нгамале.

«Краснодар» поднялся на седьмое место. «Динамо» осталось четвертым.

«Динамо» проиграло «Краснодару» впервые за пять лет.

Россия. РПЛ. 19-й тур

Краснодар – Динамо (Москва) – 3:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Тюкавин, 19; 1:1 – Кади, 24; 2:1 – Кади, 68; 3:1 – Кривцов, 90+3.

Удаления: нет – Нгамале, 59.

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Источник: «Бомбардир»
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Комментарии (17)
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Cubinec1989
1678557446
Быков с победой!)
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Persona_non_Grata
1678557518
Кто-то там про чемпионство Динамо разговоры заводил ... )
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ilichkadr
1678557526
Кубанцы МОЛОДЦА! Наконец-то что-то конкретное показали.
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deinego77@yandex.ru
1678557551
С победой,быки!!!
Ответить
Январь 59
1678558007
Ну наконец то Краснодар показал свой красивый футбол. Всех кто болеет за Быков с победой!
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ivany4
1678559765
Хорошая игра. Быстро, весело, задорно, красиво. Отдельный респект болельщикам быков! Молодцы что любят и поддерживают свою команду, в то время как "значимые для футбола фанаты" забились по щелям со своими требованиями.)))
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portero
1678560052
Три очка в копилку!!! Однако это одна игра, ждем что будет дальше...
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Кузьмич на трибуне
1678561933
Как в перерыве сказал Андрей Тихонов- вот это настоящий летний футбол. Сегодня была интересная игра. Победителям -респект, всех кто за них болел с победой.
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neim
1678587171
Еще по прошлой игре говорил, что этот Нгамале полный отстой. Так и вышло, мало того, что толку от него нет, так еще и подвел команду. Тюкавин молодец, мог и второй гол забить на 52-54 кажется минуте, когда в штангу попал, может и по другому игра пошла дальше. Но с такой обороной один хрен ловить нечего. А теперь еще и вратарь чудит второй матч подряд. Неужели тренер этого не видит и почему ничего не предпринимает ?
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владимир миронов
1678602103
Спасибо за победу,ждём хорошей игры и побед в дальнейших играх.
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