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    РПЛ. «Краснодар» в большинстве победил «Динамо» (3:1), у Кади дубль

    «Краснодар» в 19-м туре РПЛ дома обыграл «Динамо». Дубль оформил зимний новичок краснодарцев Кади.

    На 59-й минуте у гостей прямую красную карточку получил Муми Нгамале.

    «Краснодар» поднялся на седьмое место. «Динамо» осталось четвертым.

    «Динамо» проиграло «Краснодару» впервые за пять лет.

    Россия. РПЛ. 19-й тур

    Краснодар – Динамо (Москва) – 3:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Тюкавин, 19; 1:1 – Кади, 24; 2:1 – Кади, 68; 3:1 – Кривцов, 90+3.

    Удаления: нет – Нгамале, 59.

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    Источник: «Бомбардир»

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    11.03.2023 20:53
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +7155

      владимир миронов 12 марта, 09:21

      Спасибо за победу,ждём хорошей игры и побед в дальнейших играх.

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      Рейтинг: +5417

      neim 12 марта, 05:12

      Еще по прошлой игре говорил, что этот Нгамале полный отстой. Так и вышло, мало того, что толку от него нет, так еще и подвел команду.
      Тюкавин молодец, мог и второй гол забить на 52-54 кажется минуте, когда в штангу попал, может и по другому игра пошла дальше.
      Но с такой обороной один хрен ловить нечего. А теперь еще и вратарь чудит второй матч подряд. Неужели тренер этого не видит и почему ничего не предпринимает ?

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      Рейтинг: +2439

      шахта Заполярная 12 марта, 01:12

      Быки молодцы. С победой. Показали мусарне их место.
      Желаю быкам дальнейших удач, но не со Спартаком.

      0
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      Рейтинг: +3917

      Ziklop 11 марта, 22:31

      в большинстве результат сделали.

      1
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      Рейтинг: +4112

      Кузьмич на трибуне 11 марта, 22:12

      Как в перерыве сказал Андрей Тихонов- вот это настоящий летний футбол. Сегодня была интересная игра. Победителям -респект, всех кто за них болел с победой.

      2
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      Рейтинг: +67531

      portero 11 марта, 21:40

      Три очка в копилку!!!
      Однако это одна игра, ждем что будет дальше...

      3
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      Рейтинг: +10584

      ivany4 11 марта, 21:36

      Хорошая игра.
      Быстро, весело, задорно, красиво.
      Отдельный респект болельщикам быков! Молодцы что любят и поддерживают свою команду, в то время как "значимые для футбола фанаты" забились по щелям со своими требованиями.)))

      2
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      Рейтинг: +1210

      Suvorov51 11 марта, 21:28

      Жаль Динамо, как будто не плохой состав, а вот не могут показать на что способны, а что не играл Набалдян, или он уже укатил куда то

      1
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      Рейтинг: +2339

      Январь 59 11 марта, 21:06

      Ну наконец то Краснодар показал свой красивый футбол. Всех кто болеет за Быков с победой!

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      Рейтинг: +3865

      minaev23 11 марта, 20:59

      С победой,быки!!!

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