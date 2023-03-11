«Краснодар» в 19-м туре РПЛ дома обыграл «Динамо». Дубль оформил зимний новичок краснодарцев Кади.

На 59-й минуте у гостей прямую красную карточку получил Муми Нгамале.

«Краснодар» поднялся на седьмое место. «Динамо» осталось четвертым.

«Динамо» проиграло «Краснодару» впервые за пять лет.

Россия. РПЛ. 19-й тур

Краснодар – Динамо (Москва) – 3:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Тюкавин, 19; 1:1 – Кади, 24; 2:1 – Кади, 68; 3:1 – Кривцов, 90+3.

Удаления: нет – Нгамале, 59.

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