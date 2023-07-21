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Судьи
Главный судья:
Кирилл Левников (Санкт-Петербург)
Помощники:
Егор Болховитин, Дмитрий Ермаков
Дополнительные помощники:
VAR – Евгений Турбин; AVAR – Антон Кобзев
Резервный судья:
Алексей Сухой
Инспектор:
Александр Гвардис
Материалы

Динамо - Краснодар

21.07.2023, Пятница, 19:00 мск Москва, стадион ВТБ Арена Трансляция: Матч Премьер Россия. Премьер-лига, 1 тур Динамо - Краснодар
Россия. Премьер-лига (2022/2023)
19 тур
11 марта, суббота 19:00 Краснодар 3:1 Динамо
5 тур
13 августа, суббота 20:00 Динамо 0:0 Краснодар
Россия. Премьер-лига (2021/2022)
23 тур
3 апреля, воскресенье 14:00 Краснодар 0:1 Динамо
14 тур
6 ноября, суббота 16:30 Динамо 1:0 Краснодар
Россия. Премьер-лига (2020/2021)
23 тур
18 марта, четверг 19:00 Краснодар 2:3 Динамо
10 тур
4 октября, воскресенье 20:00 Динамо 2:0 Краснодар
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
23 тур
19 июля, воскресенье 20:30 Краснодар 0:2 Динамо
13 тур
20 октября, воскресенье 19:00 Динамо 1:1 Краснодар
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
23 тур
14 апреля, воскресенье 14:00 Динамо 1:1 Краснодар
9 тур
30 сентября, воскресенье 16:30 Краснодар 3:0 Динамо
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
22 тур
10 марта, суббота 16:30 Динамо 0:0 Краснодар
8 тур
27 августа, воскресенье 20:00 Краснодар 2:0 Динамо
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
22 тур
4 апреля, понедельник 19:30 Динамо 1:4 Краснодар
8 тур
13 сентября, воскресенье 16:30 Краснодар 4:0 Динамо
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
30 тур
30 мая, суббота 13:30 Динамо 1:1 Краснодар
6 тур
31 августа, воскресенье 20:15 Краснодар 0:2 Динамо
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
26 тур
20 апреля, воскресенье 16:00 Динамо 1:2 Краснодар
5 тур
18 августа, воскресенье 20:15 Краснодар 1:1 Динамо
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
28 тур
11 мая, суббота 13:30 Динамо 1:1 Краснодар
14 тур
4 ноября, воскресенье 18:00 Краснодар 2:0 Динамо
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
26 тур
1 октября, суббота 18:30 Динамо 2:1 Краснодар
11 тур
29 мая, воскресенье 20:30 Краснодар 0:1 Динамо
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Краснодар 1 1 0 0 3:1 +2 3
2. Факел 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Сочи 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Локомотив 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Спартак М 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Крылья Советов 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Урал 0 0 0 0 0:0 0 0
8. ЦСКА 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Ростов 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Ахмат 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Оренбург 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Пари НН 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Зенит 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Рубин 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Балтика 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Динамо М 1 0 0 1 1:3 -2 0
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    Рейтинг: +5695

    neim 3 часа назад

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    Рейтинг: +6064

    ySS 4 часа назад

    Всех болел с началом нашего чемпионата!

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