Динамо - Краснодар

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|19 тур
|11 марта, суббота
|19:00
|Краснодар
|3:1
|Динамо
|5 тур
|13 августа, суббота
|20:00
|Динамо
|0:0
|Краснодар
|19 тур
|11 марта, суббота
|19:00
|Краснодар
|3:1
|Динамо
|5 тур
|13 августа, суббота
|20:00
|Динамо
|0:0
|Краснодар
|23 тур
|3 апреля, воскресенье
|14:00
|Краснодар
|0:1
|Динамо
|14 тур
|6 ноября, суббота
|16:30
|Динамо
|1:0
|Краснодар
|23 тур
|18 марта, четверг
|19:00
|Краснодар
|2:3
|Динамо
|10 тур
|4 октября, воскресенье
|20:00
|Динамо
|2:0
|Краснодар
|23 тур
|19 июля, воскресенье
|20:30
|Краснодар
|0:2
|Динамо
|13 тур
|20 октября, воскресенье
|19:00
|Динамо
|1:1
|Краснодар
|23 тур
|14 апреля, воскресенье
|14:00
|Динамо
|1:1
|Краснодар
|9 тур
|30 сентября, воскресенье
|16:30
|Краснодар
|3:0
|Динамо
|22 тур
|10 марта, суббота
|16:30
|Динамо
|0:0
|Краснодар
|8 тур
|27 августа, воскресенье
|20:00
|Краснодар
|2:0
|Динамо
|22 тур
|4 апреля, понедельник
|19:30
|Динамо
|1:4
|Краснодар
|8 тур
|13 сентября, воскресенье
|16:30
|Краснодар
|4:0
|Динамо
|30 тур
|30 мая, суббота
|13:30
|Динамо
|1:1
|Краснодар
|6 тур
|31 августа, воскресенье
|20:15
|Краснодар
|0:2
|Динамо
|26 тур
|20 апреля, воскресенье
|16:00
|Динамо
|1:2
|Краснодар
|5 тур
|18 августа, воскресенье
|20:15
|Краснодар
|1:1
|Динамо
|28 тур
|11 мая, суббота
|13:30
|Динамо
|1:1
|Краснодар
|14 тур
|4 ноября, воскресенье
|18:00
|Краснодар
|2:0
|Динамо
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3:1
|+2
|3
|2.
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Спартак М
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Крылья Советов
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Динамо М
|1
|0
|0
|1
|1:3
|-2
|0