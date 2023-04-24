Джикия оказал первую помощь игроку «Краснодара», потерявшему сознание на поле

«Спартак» принимает «Краснодар» в 24-м туре РПЛ.

В начале второго тайма игрок южан Кади Боржес потерял сознание после столкновения с Георгием Джикией.

26-летний бразилец ударился виском в плечо соперника.

Джикия оказал первую помощь Боржесу – подбежал, перевернул его на спину и достал язык, чтобы тот не запал.

У футболиста «Краснодара» подозрение на сотрясение мозга, его заменил Алексей Ионов.