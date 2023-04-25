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    • В «Спартаке» отреагировали на новость, что полиция начала проверку в связи с травмой Боржеса

    В «Спартаке» отреагировали на новость, что полиция начала проверку в связи с травмой Боржеса

    Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов дал комментарий насчет начала полицейской проверки по итогам матча с «Краснодаром» (4:3).

    Врачи Боткинской больницы обратились в полицию после осмотра полузащитника краснодарской команды Кади Боржеса.

    • Бразилец травмировался в матче 24-го тура РПЛ против «Спартака».
    • Он столкнулся с Георгием Джикией, ударился виском в плечо соперника и потерял сознание.
    • Капитан «Спартака» оказал первую помощь Боржесу – подбежал, перевернул его на спину и достал язык, чтобы тот не запал.

    «Узнали об этом из новостей. Насколько мы понимаем, информирование полиции со стороны врачей это стандартная процедура при поступлении пациента с такого рода повреждениями. В клуб никто из полиции не обращался», – сказал Зеленов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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