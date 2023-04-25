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    • Полиция начала проверку в связи с травмой Боржеса в матче «Спартак» – «Краснодар»

    Полиция начала проверку в связи с травмой Боржеса в матче «Спартак» – «Краснодар»

    Врачи Боткинской больницы обратились в полицию после осмотра полузащитника «Краснодара» Кади Боржеса.

    • Бразилец травмировался в матче 24-го тура РПЛ против «Спартака» (3:4).
    • Он столкнулся с Георгием Джикией, ударился виском в плечо соперника и потерял сознание.
    • Капитан «Спартака» оказал первую помощь Боржесу – подбежал, перевернул его на спину и достал язык, чтобы тот не запал.

    «Врачи диагностировали у него сотрясение и подкожную гематому височно-скуловой области.

    После осмотра он был отпущен, но врачи доложили об этом в отдел полиции. Полицейским ничего не оставалось сделать, как начать проверку после телефонограммы из больницы.

    Кстати, полицейским, вероятно, придется еще опросить и Джикию», – сообщил источник.

    Невероятный поступок Джикии: соперник потерял сознание после жесткого столкновения, а он вытащил запавший язык

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    Источник: телеграм-канал «Мутко против»

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    Сегодня, 17:17
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +897

      kliker 2 минуты назад

      Ахтунг! Теперь Дюкова посадят!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +18156

      NewLife 27 минут назад

      Правильно, надо обращаться в полицию, а лучше в Росгвардию, после каждой гематомы, полученной в игре. Им ведь там делать нечего, скучают)

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