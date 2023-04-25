Полиция начала проверку в связи с травмой Боржеса в матче «Спартак» – «Краснодар»

Врачи Боткинской больницы обратились в полицию после осмотра полузащитника «Краснодара» Кади Боржеса.

Бразилец травмировался в матче 24-го тура РПЛ против «Спартака» (3:4).

Он столкнулся с Георгием Джикией, ударился виском в плечо соперника и потерял сознание.

Капитан «Спартака» оказал первую помощь Боржесу – подбежал, перевернул его на спину и достал язык, чтобы тот не запал.

«Врачи диагностировали у него сотрясение и подкожную гематому височно-скуловой области.

После осмотра он был отпущен, но врачи доложили об этом в отдел полиции. Полицейским ничего не оставалось сделать, как начать проверку после телефонограммы из больницы.

Кстати, полицейским, вероятно, придется еще опросить и Джикию», – сообщил источник.

Невероятный поступок Джикии: соперник потерял сознание после жесткого столкновения, а он вытащил запавший язык