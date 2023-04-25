Полиция начала проверку в связи с травмой Боржеса в матче «Спартак» – «Краснодар»

Ахтунг! Теперь Дюкова посадят!
Врачи Боткинской больницы обратились в полицию после осмотра полузащитника «Краснодара» Кади Боржеса.
- Бразилец травмировался в матче 24-го тура РПЛ против «Спартака» (3:4).
- Он столкнулся с Георгием Джикией, ударился виском в плечо соперника и потерял сознание.
- Капитан «Спартака» оказал первую помощь Боржесу – подбежал, перевернул его на спину и достал язык, чтобы тот не запал.
«Врачи диагностировали у него сотрясение и подкожную гематому височно-скуловой области.
После осмотра он был отпущен, но врачи доложили об этом в отдел полиции. Полицейским ничего не оставалось сделать, как начать проверку после телефонограммы из больницы.
Кстати, полицейским, вероятно, придется еще опросить и Джикию», – сообщил источник.
Невероятный поступок Джикии: соперник потерял сознание после жесткого столкновения, а он вытащил запавший язык