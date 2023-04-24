Центральный матч 24-го тура – встреча «Спартака» и «Краснодара». После первого тайма «Спартак» проигрывал со счетом 0:1, когда произошел достаточно опасный эпизод. На 47-й минуте Георгий Джикия в борьбе за верховой матч столкнулся с Кади. И если Джикия поднялся, то Кади понадобилась помощь. И оказал ее сам Джикия: капитан «Спартака» до выхода медицинской бригады вытащил запавший язык Кади.

Кадры героического поступка Джикии. Вот сам момент после столкновения: Джикия увидел, что соперник лежит на газоне.

Он сразу же перевернул Кади, который был без сознания, и вытащил запавший язык.

Повтор жесткого столкновения:

С Кади в итоге все в порядке, но он покинул поле на носилках.

Герой в это время спокойно стоял в стороне:

Фото: скриншоты с трансляции на «Матч ТВ»