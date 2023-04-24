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  • Невероятный поступок Джикии: соперник потерял сознание после жесткого столкновения, а он вытащил запавший язык

Невероятный поступок Джикии: соперник потерял сознание после жесткого столкновения, а он вытащил запавший язык

24 апреля 2023, 21:23
25

Центральный матч 24-го тура – встреча «Спартака» и «Краснодара». После первого тайма «Спартак» проигрывал со счетом 0:1, когда произошел достаточно опасный эпизод. На 47-й минуте Георгий Джикия в борьбе за верховой матч столкнулся с Кади. И если Джикия поднялся, то Кади понадобилась помощь. И оказал ее сам Джикия: капитан «Спартака» до выхода медицинской бригады вытащил запавший язык Кади.

Кадры героического поступка Джикии. Вот сам момент после столкновения: Джикия увидел, что соперник лежит на газоне.

Он сразу же перевернул Кади, который был без сознания, и вытащил запавший язык.

Повтор жесткого столкновения:

С Кади в итоге все в порядке, но он покинул поле на носилках.

Герой в это время спокойно стоял в стороне:

Фото: скриншоты с трансляции на «Матч ТВ»

Источник: «Бомбардир»
Россия Краснодар Спартак Джикия Георгий Боржес Кади
Комментарии (25)
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portero
1682359619
Мужик однако!!!
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slavа0508
1682359827
Молодец ...в таких ситуациях мешкать нельзя ...
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alefreddy
1682360500
что есть то есть благородство еще бы мастерство в защите приумножил
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oyabun
1682361897
Не согласен с заголовком. Почему "невероятный" поступок? Вполне нормальный. Ведь именно Джикия невольно стал виновником того что что произошло с Кади. Как раз было бы странно если бы просто отвернулся и спокойно пошел на свою позицию.
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Anton1969
1682362470
С любым может такое приключиться, не дай бог конечно! Джикия молодец!!!
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somn
1682396497
Надо его орденом наградить.
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ALEXMAN888
1682397057
Красава!
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andr2112
1682398380
Красавец - истинный капитан!!!
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witalik
1682419313
А Джикия вообще, по-моему, порядочный молодой человек: то с Акинфеевым бабушке какой-то с ремонтом помогли, то вот сейчас соперника с того света вытащил. Молодец! Не сомневаюсь, что федя смолов, кокоша и мамаша просто в сторону бы отошли воды попить...
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avera
1682528245
Сам сломал-сам починил.
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