Агент Боржеса рассказал о состоянии игрока, сломавшего лицевую кость в столкновении с Джикией

Хельсио Алиск, представитель полузащитника «Краснодара» Кади Боржеса, прокомментировал состояние футболиста.

Бразилец травмировался в матче 24-го тура РПЛ против «Спартака» (3:4).

Он столкнулся с Георгием Джикией, ударился виском в плечо соперника и потерял сознание.

Капитан «Спартака» оказал первую помощь Боржесу – подбежал, перевернул его на спину и достал язык, чтобы тот не запал.

«Кади в порядке и возвращается с командой в Краснодар. У него обнаружили перелом лицевой кости, и сейчас в клубе будут решать вопрос о дальнейшем лечении игрока и том, как долго Кади проведет без игры», – сказал агент.

Невероятный поступок Джикии: соперник потерял сознание после жесткого столкновения, а он вытащил запавший язык