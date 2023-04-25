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    • Агент Боржеса рассказал о состоянии игрока, сломавшего лицевую кость в столкновении с Джикией

    Агент Боржеса рассказал о состоянии игрока, сломавшего лицевую кость в столкновении с Джикией

    Хельсио Алиск, представитель полузащитника «Краснодара» Кади Боржеса, прокомментировал состояние футболиста.

    • Бразилец травмировался в матче 24-го тура РПЛ против «Спартака» (3:4).
    • Он столкнулся с Георгием Джикией, ударился виском в плечо соперника и потерял сознание.
    • Капитан «Спартака» оказал первую помощь Боржесу – подбежал, перевернул его на спину и достал язык, чтобы тот не запал.

    «Кади в порядке и возвращается с командой в Краснодар. У него обнаружили перелом лицевой кости, и сейчас в клубе будут решать вопрос о дальнейшем лечении игрока и том, как долго Кади проведет без игры», – сказал агент.

    Невероятный поступок Джикии: соперник потерял сознание после жесткого столкновения, а он вытащил запавший язык

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    Источник: Sport24

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