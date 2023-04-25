Стал известен диагноз Боржеса: он травмировал голову в столкновении с Джикией

Полузащитник «Краснодара» Кади Боржес прошел медицинское обследование.

Бразилец травмировался в матче 24-го тура РПЛ против «Спартака» (3:4).

Он столкнулся с Георгием Джикией, ударился виском в плечо соперника и потерял сознание.

Капитан «Спартака» оказал первую помощь Боржесу – подбежал, перевернул его на спину и достал язык, чтобы тот не запал.

По информации «Матч ТВ», у футболиста диагностированы закрытая черепно‑мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытый перелом наружной нижней стенки орбиты со смещением, задней стенки правой верхнечелюстной пазухи, правой скуловой дуги, а также правосторонний верхнечелюстной гемосинус.

Невероятный поступок Джикии: соперник потерял сознание после жесткого столкновения, а он вытащил запавший язык