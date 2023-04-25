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    • Стал известен диагноз Боржеса: он травмировал голову в столкновении с Джикией

    Стал известен диагноз Боржеса: он травмировал голову в столкновении с Джикией

    Полузащитник «Краснодара» Кади Боржес прошел медицинское обследование.

    • Бразилец травмировался в матче 24-го тура РПЛ против «Спартака» (3:4).
    • Он столкнулся с Георгием Джикией, ударился виском в плечо соперника и потерял сознание.
    • Капитан «Спартака» оказал первую помощь Боржесу – подбежал, перевернул его на спину и достал язык, чтобы тот не запал.

    По информации «Матч ТВ», у футболиста диагностированы закрытая черепно‑мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытый перелом наружной нижней стенки орбиты со смещением, задней стенки правой верхнечелюстной пазухи, правой скуловой дуги, а также правосторонний верхнечелюстной гемосинус.

    Невероятный поступок Джикии: соперник потерял сознание после жесткого столкновения, а он вытащил запавший язык

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 00:22
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2034

      DMитрий 15 минут назад

      Мля, как будто в Камаз врезался. А на утро ещё рвота и жуткий понос, - Джикия грязными руками в рот залез.

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