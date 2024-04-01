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    Кади сказал, удастся ли «Краснодару» догнать «Зенит»

    Полузащитник «Краснодара» Кади Боржес подвел итоги гостевого матча 22-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:1).

    – Ваша команда вела в счете в матче с «Локомотивом», но не смогла удержать победу. Как это оцените?

    – Как мне показалось, по игре мы с «Локомотивом» смотрелись примерно равно. У соперника было достаточно много возможностей забить. Но у нас их было больше. Мы очень хорошо начали игру, да и во втором тайме смотрелись неплохо. Но в футболе часто теряются очки, если не получается сделать нужный счет заранее. Потом становится намного сложнее забивать.

    «Краснодар» еще в чемпионской гонке? «Зенит» в этом туре вам не удалось догнать, сможете это сделать в будущем?

    – Да.

    – Что изменил Мусаев, придя в команду? Появились ли новые требования к футболистам?

    – Что-то он изменил, но у него не было много времени, чтобы потренировать команду в полном составе. Только два дня, когда все вернулись из сборных. Что касается требований, у каждого тренера они свои. Есть какие-то новые идеи. У Мусаева пока не получилось донести до команды абсолютно все свои требования и новшества. Но мне кажется, это еще предстоит.

    – Уход Ивича не шокировал команду?

    – Не буду говорить об этом.

    • 14 марта Мурад Мусаев сменил Владимира Ивича на посту главного тренера «Краснодара».
    • «Быки» занимают 2-е место в РПЛ с 40 очками после 21 матча. Отставание от «Зенита» составляет 1 очко.

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    Источник: «Евро-Футбол.Ру»

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    01.04.2024 10:26
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    Комментарии (2)
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    СпорЦмен
    1711958745
    Сдается мне, что на оставшейся дистанции Краснодыр будет сзади Зенита, жопу ему нюхать.
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    ilichkadr
    1711965687
    Ну, смочь в будущем это классика жанра. Шанс у быков ещё есть. А пока с Пари НН не облажаться и дома сыграть с Зенитом достойно.
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