Кади сказал, удастся ли «Краснодару» догнать «Зенит»

Полузащитник «Краснодара» Кади Боржес подвел итоги гостевого матча 22-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:1).

– Ваша команда вела в счете в матче с «Локомотивом», но не смогла удержать победу. Как это оцените?

– Как мне показалось, по игре мы с «Локомотивом» смотрелись примерно равно. У соперника было достаточно много возможностей забить. Но у нас их было больше. Мы очень хорошо начали игру, да и во втором тайме смотрелись неплохо. Но в футболе часто теряются очки, если не получается сделать нужный счет заранее. Потом становится намного сложнее забивать.

– «Краснодар» еще в чемпионской гонке? «Зенит» в этом туре вам не удалось догнать, сможете это сделать в будущем?

– Да.

– Что изменил Мусаев, придя в команду? Появились ли новые требования к футболистам?

– Что-то он изменил, но у него не было много времени, чтобы потренировать команду в полном составе. Только два дня, когда все вернулись из сборных. Что касается требований, у каждого тренера они свои. Есть какие-то новые идеи. У Мусаева пока не получилось донести до команды абсолютно все свои требования и новшества. Но мне кажется, это еще предстоит.

– Уход Ивича не шокировал команду?

– Не буду говорить об этом.