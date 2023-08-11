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    Кади назвал главного соперника «Краснодара» в России

    Полузащитник «Краснодара» Кади Боржес рассказал о целях команды в этом сезоне.

    «Мы нацелены не просто на первую тройку в чемпионате, а на борьбу за чемпионство. У нас качественные игроки, хорошая команда.

    Кто наш самый главный соперник? «Зенит», конечно. Разве «Спартак» становился чемпионом за последние 4 года? Да, у них хорошее начало сезона, но у нас тоже», – сказал Кади.

    • «Краснодар» и «Спартак» делят первую строчку в РПЛ.
    • «Зенит» идет на 7-м месте.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.08.2023 10:52
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2467

      Январь 59 11 августа, 19:00

      Заявление смелое, но как говорится в пословице :"Хочешь рассмешить Всевышнего, расскажи о своих планах". Не разрешат Краснодару подняться на пьедестале выше всех. Есть Спартак, Есть Зенит, Есть ЦСКА. Кто выше поднялся тот в следующем сезоне разорён. Так было есть и будет. Никто не позволит увезти деньги из столицы или отжать их у Газпрома.

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      Рейтинг: +18955

      paracetamol 11 августа, 11:14

      Само собой, что Зенит, только Краснодар Зениту не соперник, про свиней вообще молчу. Они же свини!

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