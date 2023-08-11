Кади назвал главного соперника «Краснодара» в России

Заявление смелое, но как говорится в пословице :"Хочешь рассмешить Всевышнего, расскажи о своих планах". Не разрешат Краснодару подняться на пьедестале выше всех. Есть Спартак, Есть Зенит, Есть ЦСКА. Кто выше поднялся тот в следующем сезоне разорён. Так было есть и будет. Никто не позволит увезти деньги из столицы или отжать их у Газпрома.
Полузащитник «Краснодара» Кади Боржес рассказал о целях команды в этом сезоне.
«Мы нацелены не просто на первую тройку в чемпионате, а на борьбу за чемпионство. У нас качественные игроки, хорошая команда.
Кто наш самый главный соперник? «Зенит», конечно. Разве «Спартак» становился чемпионом за последние 4 года? Да, у них хорошее начало сезона, но у нас тоже», – сказал Кади.
- «Краснодар» и «Спартак» делят первую строчку в РПЛ.
- «Зенит» идет на 7-м месте.