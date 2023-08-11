Кади назвал главного соперника «Краснодара» в России

Полузащитник «Краснодара» Кади Боржес рассказал о целях команды в этом сезоне.

«Мы нацелены не просто на первую тройку в чемпионате, а на борьбу за чемпионство. У нас качественные игроки, хорошая команда.

Кто наш самый главный соперник? «Зенит», конечно. Разве «Спартак» становился чемпионом за последние 4 года? Да, у них хорошее начало сезона, но у нас тоже», – сказал Кади.