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    Какой вы футболист?

    Новичок «Краснодара» рассказал, какое впечатление на него произвел Галицкий

    Полузащитник «Краснодара» Кади Боржес рассказал о разговоре с президентом «Краснодара» Сергеем Галицким.

    «Я не знал Галицкого раньше, но перед переходом в «Краснодар» я много спрашивал о нем – все говорили, что это отличный человек.

    Мы общались с ним один раз, он произвел на меня огромное впечатление. Думаю, что Галицкий – лучший футбольный президент в России, он многое делает. Очень приятно было с ним пообщаться», – сказал Кади.

    • «Краснодар» купил Кади за 2 миллиона евро этой зимой.
    • Бразилец заключил с клубом контракт до 30 июня 2026 года.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    03.03.2023 09:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +13597

      Алексей З 3 марта, 11:42

      Что ещё можно сказать о работодателе ?

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