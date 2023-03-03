Новичок «Краснодара» рассказал, какое впечатление на него произвел Галицкий

Полузащитник «Краснодара» Кади Боржес рассказал о разговоре с президентом «Краснодара» Сергеем Галицким.
«Я не знал Галицкого раньше, но перед переходом в «Краснодар» я много спрашивал о нем – все говорили, что это отличный человек.
Мы общались с ним один раз, он произвел на меня огромное впечатление. Думаю, что Галицкий – лучший футбольный президент в России, он многое делает. Очень приятно было с ним пообщаться», – сказал Кади.
- «Краснодар» купил Кади за 2 миллиона евро этой зимой.
- Бразилец заключил с клубом контракт до 30 июня 2026 года.
Важнейшие матчи в Кубке России. Кто выиграет турнир?
Источник: «РБ Спорт»