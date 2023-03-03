Новичок «Краснодара» рассказал, какое впечатление на него произвел Галицкий

Полузащитник «Краснодара» Кади Боржес рассказал о разговоре с президентом «Краснодара» Сергеем Галицким.

«Я не знал Галицкого раньше, но перед переходом в «Краснодар» я много спрашивал о нем – все говорили, что это отличный человек.

Мы общались с ним один раз, он произвел на меня огромное впечатление. Думаю, что Галицкий – лучший футбольный президент в России, он многое делает. Очень приятно было с ним пообщаться», – сказал Кади.

«Краснодар» купил Кади за 2 миллиона евро этой зимой.

Бразилец заключил с клубом контракт до 30 июня 2026 года.

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