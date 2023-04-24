Тренер «Краснодара» назвал предварительный диагноз Боржеса: он травмировал голову в столкновении с Джикией

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич прокомментировал состояние полузащитника Кади Боржеса.

Бразилец травмировался в матче 24-го тура РПЛ против «Спартака» (3:4).

Он столкнулся с Георгием Джикией, ударился виском в плечо соперника и потерял сознание.

Капитан «Спартака» оказал первую помощь Боржесу – подбежал, перевернул его на спину и достал язык, чтобы тот не запал.

– Что с Кади?

– На данный момент не знаю. Получил сообщение от доктора, что он сломал [височную] кость. Ждем дальше информацию.

Невероятный поступок Джикии: соперник потерял сознание после жесткого столкновения, а он вытащил запавший язык