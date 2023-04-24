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    • Тренер «Краснодара» назвал предварительный диагноз Боржеса: он травмировал голову в столкновении с Джикией

    Тренер «Краснодара» назвал предварительный диагноз Боржеса: он травмировал голову в столкновении с Джикией

    Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич прокомментировал состояние полузащитника Кади Боржеса.

    • Бразилец травмировался в матче 24-го тура РПЛ против «Спартака» (3:4).
    • Он столкнулся с Георгием Джикией, ударился виском в плечо соперника и потерял сознание.
    • Капитан «Спартака» оказал первую помощь Боржесу – подбежал, перевернул его на спину и достал язык, чтобы тот не запал.

    – Что с Кади?

    – На данный момент не знаю. Получил сообщение от доктора, что он сломал [височную] кость. Ждем дальше информацию.

    Невероятный поступок Джикии: соперник потерял сознание после жесткого столкновения, а он вытащил запавший язык

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 21:57
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10717

      ivany4 42 минуты назад

      Это футбол... Кади скорейшего выздоровления!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +33703

      oyabun 50 минут назад

      Очень неприятный диагноз. Скорейшего выздоровления!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2005

      evgevg13 57 минут назад

      Здоровья игроку

      1
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