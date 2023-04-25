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    • Джикия прокомментировал оказание первой помощи Кади, который потерял сознание на поле

    Джикия прокомментировал оказание первой помощи Кади, который потерял сознание на поле

    Капитан «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал свой поступок во втором тайме матча 24-го тура РПЛ против «Краснодара» (4:3).

    • Кади ударился виском в плечо Джикии и потерял сознание.
    • Джикия подбежал к потерявшему сознание сопернику и не допустил западения языка.
    • Стал известен диагноз Боржеса.

    «Кади? Мы столкнулись, я почувствовал контакт. Когда бежал назад, увидел, что он без сознания. Помог, чем смог. Я был рядом с ним, я видел.

    Навыки? У нас есть медицина, которая иногда проводит лекции. Когда такой контакт происходит – не совсем верно оказывать помощь, если ты не разбираешься. Ты не знаешь, какая травма. С другой стороны, в такой ситуации хочется помочь, чем можешь.

    Любой бы на моем месте поступил так же. Желаем ему здоровья, чтобы он скорее восстановился», – сказал Джикия.

    Невероятный поступок Джикии: соперник потерял сознание после жесткого столкновения, а он вытащил запавший язык

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 07:38
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +135

      =Cпapтак= 1 час назад

      достойный поступок кто бы что не говорил тут

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