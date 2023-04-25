Джикия прокомментировал оказание первой помощи Кади, который потерял сознание на поле

Капитан «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал свой поступок во втором тайме матча 24-го тура РПЛ против «Краснодара» (4:3).
- Кади ударился виском в плечо Джикии и потерял сознание.
- Джикия подбежал к потерявшему сознание сопернику и не допустил западения языка.
- Стал известен диагноз Боржеса.
«Кади? Мы столкнулись, я почувствовал контакт. Когда бежал назад, увидел, что он без сознания. Помог, чем смог. Я был рядом с ним, я видел.
Навыки? У нас есть медицина, которая иногда проводит лекции. Когда такой контакт происходит – не совсем верно оказывать помощь, если ты не разбираешься. Ты не знаешь, какая травма. С другой стороны, в такой ситуации хочется помочь, чем можешь.
Любой бы на моем месте поступил так же. Желаем ему здоровья, чтобы он скорее восстановился», – сказал Джикия.
Невероятный поступок Джикии: соперник потерял сознание после жесткого столкновения, а он вытащил запавший язык
Источник: «Спорт-Экспресс»